Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 產品陣容再度出現調整。根據外媒報導，Audi of America 已確認不再推出新世代燃油版 S6 Sedan，美規市場未來將僅保留純電 S6 e-tron 作為對應性能車型。同時新一代燃油 A6 亦搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓油電系統，讓原本夾在 A6 與 RS6 之間的 S6，產品定位已顯得相對模糊。

外媒指出，Audi 美國方面並無規劃在現行燃油 A6 車系上追加 S6 車型。相關消息亦已向原廠求證中。此舉意味著燃油 S6 Sedan 將正式走入歷史，至少在美國市場短期內不再延續。

回顧現行世代 S6，其搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓搭配電動增壓系統的輕油電動力架構，最大輸出 444 匹馬力、峰值扭力 443 lb-ft，定位為中大型房車中的性能進階版本。相較之下，新一代美規 A6 標準即配備 3.0 升 V6 渦輪增壓油電系統，輸出達 362 匹馬力與 406 lb-ft，量者動力輸出差距小，也讓 S6 的存在必要性降低。

S6 車系最早於 1990 年代初期推出，作為 A6 之上的性能化版本，歷經數次世代更迭。Audi 曾在 2006 年前採取間歇式生產策略，其後轉為常態編成，成為品牌中大型性能房車的重要成員之一。如今隨著產品策略轉向電動化與動力整併，燃油 S6 再度畫下句點。

未來在性能布局方面，Audi 將持續提供純電 S6 e-tron 車型，同時也預告新一代 RS6 Avant 將接棒登場，維持高性能旗艦旅行車的市場定位。整體來看，Audi 正逐步將性能車款重心轉往電動化與高階 RS 系列，傳統燃油 S 車型的角色則面臨調整。

隨著豪華品牌加速轉型，中大型性能房車市場勢必進一步洗牌。對於偏好燃油動力與傳統機械質感的車迷而言，燃油 S6 的退場，也象徵一個時代的轉折。