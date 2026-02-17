ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 產品陣容再度出現調整。根據外媒報導，Audi of America 已確認不再推出新世代燃油版 S6 Sedan，美規市場未來將僅保留純電 S6 e-tron 作為對應性能車型。同時新一代燃油 A6 亦搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓油電系統，讓原本夾在 A6 與 RS6 之間的 S6，產品定位已顯得相對模糊。

外媒指出，Audi 美國方面並無規劃在現行燃油 A6 車系上追加 S6 車型。相關消息亦已向原廠求證中。此舉意味著燃油 S6 Sedan 將正式走入歷史，至少在美國市場短期內不再延續。

回顧現行世代 S6，其搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓搭配電動增壓系統的輕油電動力架構，最大輸出 444 匹馬力、峰值扭力 443 lb-ft，定位為中大型房車中的性能進階版本。相較之下，新一代美規 A6 標準即配備 3.0 升 V6 渦輪增壓油電系統，輸出達 362 匹馬力與 406 lb-ft，量者動力輸出差距小，也讓 S6 的存在必要性降低。

S6 車系最早於 1990 年代初期推出，作為 A6 之上的性能化版本，歷經數次世代更迭。Audi 曾在 2006 年前採取間歇式生產策略，其後轉為常態編成，成為品牌中大型性能房車的重要成員之一。如今隨著產品策略轉向電動化與動力整併，燃油 S6 再度畫下句點。

未來在性能布局方面，Audi 將持續提供純電 S6 e-tron 車型，同時也預告新一代 RS6 Avant 將接棒登場，維持高性能旗艦旅行車的市場定位。整體來看，Audi 正逐步將性能車款重心轉往電動化與高階 RS 系列，傳統燃油 S 車型的角色則面臨調整。

隨著豪華品牌加速轉型，中大型性能房車市場勢必進一步洗牌。對於偏好燃油動力與傳統機械質感的車迷而言，燃油 S6 的退場，也象徵一個時代的轉折。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪S6Sedan房車性能A6e-tron燃油汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逆向超車撞男童】日月潭驚險畫面曝光 腳踏車零件噴滿路！

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

Audi S6性能房車美規燃油版退場2026-02-17

Honda釋新電動熱血小鋼砲量產預告2026-02-17

台鈴機車宣布整合中華eMOVING2026-02-16

春節出遊別太相信「輔助駕駛」2026-02-16

高公局籲：長途行車前做好5油3水檢查2026-02-16

「新福斯Polo GTI試駕」2026-02-16

英輕量跑車廠Caterham推Seven新年式2026-02-16

賓士AMG宣布C-Class與GLC回歸6缸引擎2026-02-16

騎士拒檢挨罰1萬　反控警騎樓躲雨慘敗2026-02-15

保養廠放假前5油3水先檢查最安心2026-02-15

熱門文章

Honda釋新電動熱血小鋼砲量產預告2026-02-17

陸禁止軛式方向盤　未上市車型全得改設計2026-02-15

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元2026-02-16

Audi S6性能房車美規燃油版退場2026-02-17

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

陸商務部：春節買新車可「以舊換新」2026-02-16

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA2026-02-14

2026-02-13

相關新聞

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

英國輕量化跑車廠「Caterham推Seven新年式」！外觀＆配備細部調整

英國輕量化跑車廠「Caterham推Seven新年式」！外觀＆配備細部調整

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

讀者迴響

熱門文章

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366