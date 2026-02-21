台灣「速霸陸2026年」重點新車！3款主流休旅壓境共用TOYOTA平台

▲速霸陸今年也是有不少亮點新車！小改款Solterra率先打頭陣。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸Subaru去年完成油車產品更新，導入大改款Forester，2026年開始將把重點放在新能源市場上，今年將由小改款Solterra當先發，爾後還有2款全新電動休旅陸續上場，這3款新車都與TOYOTA有緊密的血緣關係。

▲新Solterra預計今年先報到，主打雙馬達四驅。

雙生車TOYOTA bZ4X已在去年降價來到128萬引起話題，作為雙生車的速霸陸Solterra將在今年報到，相較bZ4X僅有單馬達前驅選項，速霸陸Solterra預計會以雙馬達四驅強打品牌特色。

除了帶來外觀、內裝全新升級外，新Solterra也透過電池管理更新，升級74.4度電池容量，帶來更高的續航力表現。

▲承襲經典的Outback車名，全新電動休旅也值得期待。

如果說Solterra是Subaru的純電先驅，e-Outback就是將經典油電越野旅行車Outback的DNA，注入電動化的全新進化體。

e-Outback其實在美國被稱為Trailseeker，回到歐洲與其他市場時，沿用Subaru多年經典的Outback命名，這也是Subaru對變革與傳統一種新的平衡，台灣也在計畫今年爭取e-Outback來台。

▲速霸陸Uncharted強調年輕跑旅外型，也在原廠計畫中。

另外1款也是熱度相當高的電動車款，來自TOYOTA C-HR＋共享平台，速霸陸稱為Uncharted，主打顏值更高的跑旅形象，配備 14 吋中控螢幕、無線充電、X-Mode 越野牽引輔助等科技與舒適配備。