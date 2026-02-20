ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

▲印度熱門TOYOTA Urban Cruiser Hyryder即將推出加長7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度熱門TOYOTA Urban Cruiser Hyryder即將推出加長7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在TOYOTA、Suzuki在印度市場緊密的合作關係下，印度已經最新捕獲到神秘的Urban Cruiser Hyryder加長版測試車，相比Urban Cruiser Hyryder 5人座車型，測試車尺碼明顯放大不少，這也就表示，Urban Cruiser Hyryder很明顯在暗示要在印度推出7人座版本。

▲印度熱門TOYOTA Urban Cruiser Hyryder即將推出加長7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Urban Cruiser Hyryder在印度相當暢銷，預計今年推出全新7人座提升戰力。

TOYOTA Urban Cruiser Hyryder與Suzuki Grand Vitara為共享雙生車打造，2者都是印度相當熱門車款，而Suzuki Grand Vitara早已規劃7人座車型，TOYOTA當然也沒放過吸金的機會，同樣打算推出Urban Cruiser Hyryder 7人座版本，該測試車已在印度被目擊，並流出重點資訊。

▲印度熱門TOYOTA Urban Cruiser Hyryder即將推出加長7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲四驅加上7人座對於印度市場來說相當關鍵，畢竟不少用戶需要應付山區或鄉間道路。

在印度現身的最新測試車底盤疑似出現後驅動傳動軸結構引起討論，目前5人座 Hyryder在印度市場有提供油電的四驅車型，但僅限特定高規車型。如果7人座版本能保留這項配置，等於它不只是家庭取向的7人座，而是兼具一定越野應對能力的多功能SUV。

目前Urban Cruiser Hyryder在印度提供1.5升自然進氣、1.5升油電兩種規格，預計今年要上市的7人座相信會以1.5升油電做為主力，車長預估有4.6米左右，而軸距2米6與RAV4接近。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAUrban CruiserSuzukiLuxgenPeugeot

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛航模式】萌貓開飛機耳2mins　媽媽笑：逗到累了

推薦閱讀

Audi「新一代RS 5外流照」搶先看！傳V6引擎搭PHEV油電破500匹馬力

Audi「新一代RS 5外流照」搶先看！傳V6引擎搭PHEV油電破500匹馬力

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

照SOP租共享車！他1動作「被大嬸鄙視」委屈喊冤　全場笑歪

照SOP租共享車！他1動作「被大嬸鄙視」委屈喊冤　全場笑歪

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

最新文章

Audi新一代RS 5外流照搶先看2026-02-21

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了2026-02-20

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世2026-02-20

照SOP租共享車！他1動作「被大嬸鄙視」超冤2026-02-20

改款LEXUS NX休旅今年見2026-02-20

台灣「三菱2026年重點新車」2026-02-20

6代TOYOTA RAV4 PHEV日本開賣2026-02-20

勞斯萊斯最新作品首度應用雷射雕刻2026-02-20

TOYOTA bZ4X加長7人座版美國上市2026-02-20

Audi全新A4 e-tron將成為品牌主戰力2026-02-19

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

台灣「三菱2026年重點新車」2026-02-20

改款LEXUS NX休旅今年見2026-02-20

台灣「2026年國產電動車」再加12026-02-19

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了2026-02-20

TOYOTA全新小型越野休旅泰國投產2026-02-19

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

TOYOTA bZ4X加長7人座版美國上市2026-02-20

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

相關新聞

TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

讀者迴響

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366