「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

▲印度熱門TOYOTA Urban Cruiser Hyryder即將推出加長7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在TOYOTA、Suzuki在印度市場緊密的合作關係下，印度已經最新捕獲到神秘的Urban Cruiser Hyryder加長版測試車，相比Urban Cruiser Hyryder 5人座車型，測試車尺碼明顯放大不少，這也就表示，Urban Cruiser Hyryder很明顯在暗示要在印度推出7人座版本。

▲Urban Cruiser Hyryder在印度相當暢銷，預計今年推出全新7人座提升戰力。

TOYOTA Urban Cruiser Hyryder與Suzuki Grand Vitara為共享雙生車打造，2者都是印度相當熱門車款，而Suzuki Grand Vitara早已規劃7人座車型，TOYOTA當然也沒放過吸金的機會，同樣打算推出Urban Cruiser Hyryder 7人座版本，該測試車已在印度被目擊，並流出重點資訊。

▲四驅加上7人座對於印度市場來說相當關鍵，畢竟不少用戶需要應付山區或鄉間道路。

在印度現身的最新測試車底盤疑似出現後驅動傳動軸結構引起討論，目前5人座 Hyryder在印度市場有提供油電的四驅車型，但僅限特定高規車型。如果7人座版本能保留這項配置，等於它不只是家庭取向的7人座，而是兼具一定越野應對能力的多功能SUV。

目前Urban Cruiser Hyryder在印度提供1.5升自然進氣、1.5升油電兩種規格，預計今年要上市的7人座相信會以1.5升油電做為主力，車長預估有4.6米左右，而軸距2米6與RAV4接近。