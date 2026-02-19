ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Audi今年重點新車！全新A4 e-tron將成為品牌主戰力

▲Audi將以熱銷A4車系，轉型推出電動車搶攻豪華入門大餅。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

Audi要在電動化轉型攻勢中再下一城，2026 年重點新車很可能是全新純電 Audi A4 e-tron，以高科技、長續航與電動性能為核心的中型電動轎車，預計將成為品牌電動化陣容中的關鍵戰力，直搗豪華純電中型車級距！

▲Audi A4 e-tron將採用與A6、Q6車系的全新PPE電動車平台。

Audi A4 e-tron 定位在中型轎車市場，是原本A4內燃機車系轉型為純電產品後的作品。A4 e-tron 將採用與 Audi Q6 e-tron、A6 e-tron 同樣的 PPE 純電平台打造，具備 800V 高電壓架構與極速 270 kW 的快充能力，能在 10 分鐘內補充約約 250 公里續航里程。

▲過去A4車系就受到不少年輕族群歡迎，轉型成電動車相信能再帶來另一波關注。

雖然 Audi 尚未正式證實A4 e-tron存在，但外界預估將會在今年問世，定位為繼 Q6 e-tron、A6 e-tron 之後的重要純電中型車產品。

這項產品布局也象徵Audi電氣化策略的明確方向，在豪華純電 SUV 與房車領域積極擴張，並以豪華、中型主力角色搶攻歐、美、亞市場。未來幾年內，Audi預計推出超過 20 款新車型，其中純電車款佔據大勢。

