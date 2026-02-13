ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

▲美規車零關稅宣布，對於美系品牌福特自然受惠不少。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

2月13日台美宣布開放零關稅美規車進口，馬上讓人聯想到福特目前唯一的美系進口車Mustang野馬跑車，這款新車未來降價機會頗高，同時台灣開放大規模美規車登台，也為多款美系車埋下伏筆。

▲目前Mustang官網售價189.9萬起，有望成為首波降價車款。

台灣今（13）日正式宣布對美國進口車實施「汽車零關稅」政策，震撼整個車市。在各品牌還在評估影響之際，福特六和表態，福特六和樂見台美經貿新局發展，期待為台灣汽車市場帶來更多元選擇。待政府公告關稅調整細節後，將審慎評估相關因應方向，並視整體政策發展規劃在台產品布局。

▲Bronco Sport日前就有不少水貨商導入，隨著美規車零關稅開放，有望以總代理身分來台。

更關鍵的是，原廠可預期爭取更多美規車型導入台灣市場。目前最被點名、討論度最高的，就是Bronco Sport。這款定位在跨界與越野之間的SUV，在北美市場擁有不錯銷量與話題性，主打方正粗獷造型與戶外機能設定，產品調性與台灣近年吹起的露營、戶外風潮相當契合。

若未來在零關稅優勢下導入，Bronco Sport不僅能補齊福特在中小型SUV級距的個性化產品空缺，也能強化品牌形象，與現行休旅陣容形成差異化。

Mustang即將降價，到更多美規車積極爭取中，福特顯然不打算錯過這次機會。接下來，關鍵就在正式售價與導入名單何時揭曉。

