「三菱新得利卡」日本開賣新台幣90萬！台灣坐等第6代大改款導入

記者徐煜展／綜合報導

三菱5代得利卡Delica D:5最後一戰！日本迎來末期改款更新，不過這次並不是大改款，而是第 5代車型邁入後期的更新版本，等於是在為6代大改款下一代鋪路，而且接下來得利卡改款已經不是他國事務，台灣原廠日前已經表示會爭取第6代大改款來台！

▲新得利卡外型變得更有特色，售價新台幣90萬起。

日本改款5代得利卡開價451～494.45萬日圓，折合新台幣約90～99萬，小改款得利卡第一眼就能看出變化，車頭換上更大面積水箱護罩，保桿線條也更立體，整體看起來更有 SUV 味道，不再只是方方正正的家庭車。

車側輪拱刻意做得更外擴，搭配新款18吋鋁圈，視覺上更粗獷；車尾則加入黑色飾板與 DELICA 字樣，辨識度比舊款高不少。原廠也新增雙色車漆帶來更搶眼的新鮮感。

▲內裝科技感再提升。

進到車內，小改款得利卡終於跟上時代，換上 8 吋數位儀表，中控與飾板材質也重新調整，整體質感比過去細膩不少。座椅採用防水材質，縫線與配色走戶外風格，對露營、載小孩或戶外玩家來說相當加分；充電部分也補齊 USB-C 接孔，日常使用明顯更友善。

動力方面沒有太多驚喜，維持 2.2 升柴油渦輪引擎搭配 8 速自排，但重點在於導入 S-AWC 全時四輪控制系統，提供多種地形模式，包含一般道路、碎石與雪地設定。

