三菱助攻中華！　2年速推5新車

睽違9年！今（2025）年底，日本三菱汽車即將重返台灣市場，為了替這台國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱汽車副社長中村達夫將親自登台力挺。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。

「三菱回來了！（MITSUBISHI is Back）」中華汽車總經理曾鑫城興奮地說道。

談到三菱重磅回歸台灣，曾鑫城直言，「一路走來，中華車跟三菱一起長大，也見證過三菱最強大的鼎盛時期，現在的三菱不僅更為謹慎，也重新以品牌精神『格鍛純』對外宣示，要鍛鍊出最原始、最純粹的車型與設計，算是回歸初心。」

談到XFORCE的在台銷售目標，向來慎言的曾鑫城則難得霸氣，直接拋出「3個月銷量5,000台！」的挑戰目標。

曾在台灣風靡多年的日本三菱汽車，過去靠著「可靠耐用、高性價比」的市場定位，在全球市場開疆闢土，只不過，2016年的油耗造假數據風波，讓三菱受傷甚鉅，加上參與雷諾、日產聯盟的過程不順，使得新車開發進度嚴重落後，也導致過去九年三菱都未與台灣合作開發國產新車。

▲中華車總經理曾鑫城指出，中華車跟三菱汽車一起長大，現在的三菱汽車更是回歸初心。

這次藉著XFORCE國產化，讓三菱重回台灣市場，不管是日本原廠的中村達夫，還是曾鑫城都相當開心。

「今年年底舉辦的2026台北新車暨新能源車大展（台北車展），我會親自去台灣替XFORCE站台。」中村達夫藏不住笑意地說。

當然，三菱大動作回歸，絕對不會僅止於一輛XFORCE而已。事實上，曾鑫城規劃引進的三菱銷售計畫是一波接著一波，除XFORCE打頭陣外，後續緊接著還有DESTINATOR、指標性越野車款Pajero、新一代Triton皮卡車，以及全新大改款的休旅神車OUTLANDER，以2年引進5台新車的節奏下，打造出毫無空車期、滿足不同市場的銷售規劃。

「在三菱、MG與中華商用車聯手開弓下，中華車未來在台市占率，有機會從目前的10％提升至15％。」曾鑫城雄心壯志喊出的新目標，就是要讓中華車穩坐台灣車市二哥寶座。

合作情誼已有55年的黃金拍檔，此次合體端出新車XFORCE重磅回歸台灣市場，中華車再次深度參與三菱的全球戰略，面對詭譎多變的全球經濟變局，能否再創當年三菱榮耀，各界都睜大眼睛期待。



