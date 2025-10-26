「納智捷新n7」變得更帥、配備更豐富！今年凍漲入手國產電車好時機

▲納智捷新n7特仕車誠意滿滿，外觀、內裝配備升級！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

別以為這只是單純貼上空力套件的限量版！新推出的納智捷n7 Aero 電掣特仕版，在氣勢、配備豐富度上，都比過去 n7更俐落、更有存在感。這次n7 Aero 不只在外觀堆料，而是把「國產電動車能做到什麼」重新定義了一次。

▲特仕車較標準款外型來得更有殺氣，且LR大電池版更一次升級多項實用配備。

新推出的n7 Aero 電掣特仕版涵蓋標準款、LR大電池兩種車型，售價較原先基礎車型多了3萬，但外觀、內裝配備更是好料奉上，顯得更超值。入門售價102.9萬、LR版來到127.9萬，而試駕的LR車型更一次升級V2L外接供電、行動充電器Plus、手機無線充電、後廂平整化套件等，成為車宿露營時一大好幫手！

▲車頭、車尾均加上帥氣的擾流空力套件。

▲後方尾翼更有畫龍點睛功效。

一眼望去，Aero 特仕版的外型更有戰鬥味。全新的空力套件組不只是裝飾，導風口、側裙與尾翼都真的有優化風阻的實質效果。車身線條更銳利、姿態更低趴，搭上搶眼的跑格化大尾翼，整體更像一台電動轎跑休旅。

車色也相當講究有質感，搭配上細節黑化處理，整體氣場比一般版更冷冽、更俐落。實車開在路上，確實會讓人多看幾眼。

▲因政府加徵電池處理費用，讓多數電動車已經醞釀漲價，反倒國產納智捷n7今年預計按兵不動，今年底前是入手好時機。

值得注意的是，行政院環境部已宣布，自 2025 年 7 月 1 日起，針對各類二次鋰電池，包括 48V 系統、PHEV 插電式油電車與電動車所使用的高壓鋰電池，將正式加徵回收處理費。

這表示從今年開始，新車成本勢必受到波及，尤其進口品牌、BMW等多數車型已經醞釀漲價，反觀國產納智捷，今年售價仍維持原狀、未調整價格，等於間接釋出一波「提前入主、避開新費用」的最佳時機。對考慮入手 n7 的消費者來說，今年確實是「早買早享受」的關鍵窗口。

▲內裝布局鋪陳不變。

坐進車內，整體布局延續 n7 家族一貫的簡約風，中控15.6 吋大螢幕依舊是視覺焦點，搭配最新的OTA系統與遠端連線功能，不論更新車機、查看充電狀態或開啟空調，全都能用手機搞定。

▲LR特仕車加贈V2L外接供電，野外露營可幫家電供電。

Aero版還在配色與飾板上加入微調，銀灰與深藍搭配更成熟，氣氛營造也更有高級感。後排平整化地板與寬裕腿部空間仍是 n7 的強項，長途乘坐依舊輕鬆。

納智捷n7 LR大電池版採82.74度LFP磷酸鐵鋰鋰電池組，相較首發版約加大25度，同樣採單馬達後驅配置，輸出230匹馬力、34.7公斤米扭力，NEDC續航從505公里提升至711公里。

▲LR大電池版懸吊、操控重心顯得更為靈活。

一踩電門，n7 給人的第一印象就是「順」，線性輸出讓車身起步沒有突兀感，推進力卻很實在，整體動態比一般版更有靈活感，相較一般標準款車型，LR懸吊、重心更讓人一開就愛上。

相較標準款，LR版懸吊調校略微硬朗，但不會硬得讓人不舒服，都市通勤與高速行駛都能兼顧。煞車腳感自然、回充介入平順，整體駕馭節奏比不少進口電動SUV更貼近燃油車習慣，就算是初次接觸電動車的消費者，也能馬上適應它的好脾氣。