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騎士沒禮讓行人被檢舉　反怪後方駕駛「停下會被追撞」

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小豪（化名）2023年9月間騎車行經新北市樹林區，因未禮讓行人遭後方駕駛檢舉，挨罰1200元；他不滿提出行政訴訟並反控檢舉人違規在先。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信小豪的說詞，最終裁定駁回。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲小豪被檢舉未禮讓行人。（示意圖／達志影像，非事發路口。）

判決書中記載，小豪2023年9月間騎車行經新北市樹林區長壽街與日新街口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被後方駕駛檢舉，挨罰1200元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小豪提出行政訴訟並強調，是檢舉人違規在先，當時行人在第一個枕木紋上，檢舉人卻完全沒有剎車，如果他當下剎車，可能會造成追撞，只能被迫通過斑馬線，反而是檢舉人從行人後方行駛過去，對他的行車安全及行人的危害更嚴重。

新北市政府交通事件裁決處則認為，依據採證影片，小豪在事發路口右轉，當時有行人正走在行人穿越道上，他卻沒有禮讓逕自穿越，與行人之間相隔大約2個枕木紋，違規事實明確；檢舉人當時與小豪相距至少2輛汽車車長，也有稍作停等禮讓行人。

台北高等行政法院法官當庭檢視筆錄及採證影片截圖，發現小豪行經行人穿越道時，與行人相距僅2個枕木紋，未達1個車道寬（大約3公尺），已可認定他有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為。

至於檢舉人是否違規，法官表示，從採證影片截圖中看來，小豪與檢舉人在行經事發路口時，雙方相距尚有一段距離，難以認定有發生追撞的可能；退一步而言，縱使檢舉人違規在先，他也不能以此當作免責的事由，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴。

關鍵字：交通違規行人安全行政訴訟法院裁定罰款

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