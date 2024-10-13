機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張慶輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友換新機車，挑了一台原價6萬8的125，配合活動折扣，「東扣西扣 扣一堆我實際買車只要48700（元）」，忍不住好奇，機車行實際賣一台車的利潤到底多少？話題引發討論，就有不少人直呼，機車行賺錢主要不靠賣車，紛紛指出「修車才是主力$$」、「靠保養賺」、「賣車沒什麼利潤。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有沒有機車行實際賣一台車利潤的八卦？」文中表示，家中20年老車的中柱歪了，他決定要換新車，到附近車行一問，老闆就說最近有活動，某款125辦到好原價6萬8，東扣西扣之後，實際只要4萬8700元。

貼文一出，就有人馬上分享業界內幕，「機車行賣車沒利潤，都是均一價，靠保養賺」、「以前爬過文賣車利潤應該在1、2千左右而已，3000已經算賺很多了」、「車行賣新車賺很少，若把凹掉的安全帽跟大鎖也加進去，一台了不起也才賺3000上下，車行賺的是修車保養跟代辦保險驗車過戶…這些。」

還有網友實際試算他買到的價格，「66,000元-品牌購車金7,000元-符合政府貨物稅減免資格再加碼購車金3,000元-老舊機車加碼5,000元-政府貨物稅減免4,000元-政府舊車回收300元=46,700元。」

許多人則指出，機車行大多還是靠修車和保養賺錢，「機車行老闆跟我說，他寧可不賣車純修車，但不可能…賣車手續服務很多很麻煩」、「賣車不會賺錢，賺錢的是保養跟機油錢0.0。而且有些店家佛到把車商給自己的折扣也給客人，但客人還覺得店家是黑店就是另一個故事了。」