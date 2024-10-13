ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

▲機車貨物稅不取消「大吸民眾血＆整死車行」！業者：賣車常倒貼。（圖／記者張慶輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張慶輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友換新機車，挑了一台原價6萬8的125，配合活動折扣，「東扣西扣 扣一堆我實際買車只要48700（元）」，忍不住好奇，機車行實際賣一台車的利潤到底多少？話題引發討論，就有不少人直呼，機車行賺錢主要不靠賣車，紛紛指出「修車才是主力$$」、「靠保養賺」、「賣車沒什麼利潤。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有沒有機車行實際賣一台車利潤的八卦？」文中表示，家中20年老車的中柱歪了，他決定要換新車，到附近車行一問，老闆就說最近有活動，某款125辦到好原價6萬8，東扣西扣之後，實際只要4萬8700元。

貼文一出，就有人馬上分享業界內幕，「機車行賣車沒利潤，都是均一價，靠保養賺」、「以前爬過文賣車利潤應該在1、2千左右而已，3000已經算賺很多了」、「車行賣新車賺很少，若把凹掉的安全帽跟大鎖也加進去，一台了不起也才賺3000上下，車行賺的是修車保養跟代辦保險驗車過戶…這些。」

還有網友實際試算他買到的價格，「66,000元-品牌購車金7,000元-符合政府貨物稅減免資格再加碼購車金3,000元-老舊機車加碼5,000元-政府貨物稅減免4,000元-政府舊車回收300元=46,700元。」

許多人則指出，機車行大多還是靠修車和保養賺錢，「機車行老闆跟我說，他寧可不賣車純修車，但不可能…賣車手續服務很多很麻煩」、「賣車不會賺錢，賺錢的是保養跟機油錢0.0。而且有些店家佛到把車商給自己的折扣也給客人，但客人還覺得店家是黑店就是另一個故事了。」

關鍵字：機車行賣車修車保養價格利潤騎士PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

蘋果正式放棄「自動駕駛車大夢」？外媒傳已主動放棄道路測試許可

蘋果正式放棄「自動駕駛車大夢」？外媒傳已主動放棄道路測試許可

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

雷諾「新復古風電動車」再一發！4 E-Tech預告巴黎車展全球首演

雷諾「新復古風電動車」再一發！4 E-Tech預告巴黎車展全球首演

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

最新文章

汽機車改排氣管未認證明年起開罰2024-10-13

蘋果正式放棄自動駕駛車大夢？2024-10-13

花94萬買二手小米SU7賣家突喊加價2024-10-13

雷諾「新復古風電動車」再一發2024-10-13

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝2024-10-13

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

「福斯ID.4、ID.5」電動休旅試駕2024-10-12

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

改款新三菱Outlander日本開賣2024-10-12

熱門文章

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

機車行買新車「狂折快2萬」　內行點頭2024-10-13

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

花94萬買二手小米SU7賣家突喊加價2024-10-13

「三菱全新入門休旅」台灣現身測試2024-10-09

旅行車控必看2024最值得入手這5部2024-10-05

相關新聞

見泰山、三峽區「新案單坪價」　他嚇喊太盤：2房要2000萬↑

見泰山、三峽區「新案單坪價」　他嚇喊太盤：2房要2000萬↑

遊覽車未減速撞機車！女騎士右眼失明　司機遭判4月徒刑

遊覽車未減速撞機車！女騎士右眼失明　司機遭判4月徒刑

1穿搭乾淨俐落「台男卻不愛？」　一票怕爆曝關鍵：台灣不適合

1穿搭乾淨俐落「台男卻不愛？」　一票怕爆曝關鍵：台灣不適合

少子化反轉了？他陪產檢「見1幕」嚇到：一堆妹子在等

少子化反轉了？他陪產檢「見1幕」嚇到：一堆妹子在等

特休一口氣放完還是分散請？　鄉民推1選擇最爽：但不容易

特休一口氣放完還是分散請？　鄉民推1選擇最爽：但不容易

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366