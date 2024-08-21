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砸¥115億合攻智能車　長安汽車阿維塔入股華為「引望智能」

▲華為電動車Luxeed S7。（圖／翻攝自Luxeed）

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大陸中心／台北報導

重慶長安汽車與華為的全面戰略合作又跨進一步，旗下的阿維塔科技將正式投資人民幣115億元，持有華為註冊的「深圳引望智能技術有限公司」的10%股份，象徵將共同打造一個汽車產業智能化開放平台。

重慶長安汽車發布公告表示，該公司聯營企業阿維塔科技（重慶）有限公司召開董事會，審議通過《關於阿維塔對外投資項目方案的議案》，隨後阿維塔科技於8月20日在重慶與華為簽署《股權轉讓協議》。

本次交易後，阿維塔科技對引望持股比例為10%，華為對引望持股比例為90%。根據交易協議，引望董事會的七名董事，阿維塔科技有權提名1名。

根據2023年11月25日簽署的《投資合作備忘錄》，長安汽車與華為計劃合作成立一家公司，負責汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能車控、智能車雲、車載光等業務板塊。華為隨後在今年1月16日註冊一家新公司，名稱為「深圳引望智能技術有限公司」（簡稱「深圳引望」），註冊資本為10 億元人民幣。

這次阿維塔科技擬購買華為持有的引望10%股權，交易金額為115億元，根據比例換算，深圳引望的估值達到人民幣1150億元。

在華為與長安汽車全面戰略合作暨阿維塔投資引望公司簽約儀式上，華為輪值董事長徐直軍表示，此次阿維塔科技投資引望，成為引望的戰略投資者，是華為把引望打造成汽車產業智能化開放平台的關鍵一步，未來引望也將基於市場化原則運作，對所有客戶按照公平、開放、共贏的原則提供產品和服務。

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東則指出，華為將繼續全方位支持引望打造領先的產品和技術，成為汽車智能化部件和解決方案的領導者。同時也會支持阿維塔成為領先的高端智能電動品牌。

長安汽車董事長朱華榮表示，阿維塔投資入股引望公司，充分展現長安汽車的戰略意圖，作為長安向新向上最重要的品牌戰略載體，阿維塔代表了公司高端化發展方向，因此長安支持阿維塔入股引望，要成為汽車產業共同參與的開放平台最鮮活的案例。

關鍵字：引望智能智能車長安汽車阿維塔科技

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