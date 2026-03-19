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197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯於今3月19日推出Golf R夜幕疾行版，售價197.8萬起，夜幕疾行版標配價值75,000元R Performance性能套件，將特別調校Special Mode 紐柏林賽道模式等獨特配備一次擁有，適用政府汰舊換新減徵貨物稅後197.8萬元起！

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

▲外觀採肅殺的灰車色，為Golf R增添更強悍的殺氣。

Golf R 夜幕疾行版獻上初次於Golf車款採用的限定夜幕幻影灰車色，具科技感又優雅沉穩的金屬質感，搭配專屬黑色車頂與黑化風格R 專屬外觀套件含徽飾、黑化風格R 專屬運動化前保桿、黑化風格R 專屬高性能煞車卡鉗以及黑化風格R 專屬運動化四出尾管。

由水箱護罩連貫式LED定位燈貫穿細膩描邊的黑化風格廠徽光標定位燈，俐落弧線串起車頭兩側IQ.LIGHT：黑化風格LED Matrix矩陣式頭燈，在暗夜中尤為明亮，依照不同環境、車速、駕駛模式與轉向角度，精準提供所需燈光分布與亮度。

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

▲內裝則呼應外觀性能主題，營造極具熱血的座艙氛圍。

車內前方R專屬Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可直接顯示性能化專屬功能，且獨有R View模式以序列方式呈現轉速表，操作更直覺，在台首次導入全新專屬跑車式類麂皮多功能方向盤，握感舒適的ArtVelours材質具備更大摩擦力，能夠提高操控穩定性，大片跑車式方向盤換檔撥片可輕鬆流暢地迅速換檔，按一下方向盤上R按鍵就立刻啟動R賽車模式，加上繡有R字樣及代表色藍色車縫線的Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅賦予完整包覆性，能夠盡情享受激烈的速度操駕。

動力採2.0升直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油直噴系統，能夠湧現Volkwagen燃油車款中最強悍的333匹最大馬力、賦予最大扭力42.8公斤米優異表現，創造同級第一僅4.6秒的驚艷零百加速，4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統結合降低20mm R專屬運動化懸吊的DCC主動式底盤控制系統，能根據路況自動調整減震阻尼值，提供舒適、運動、賽車和個人化的不同駕駛模式，而Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統在變換車道和停車等情況時減少方向盤轉動圈數，展現更為敏捷的反應。

▲Golf R再推全新特仕車！夜幕疾行版上市開賣。（圖／翻攝自福斯）

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關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenGTI福斯GO

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