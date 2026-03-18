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鴻海擬入股「三菱電機汽車零件子公司」！收50%股權強化全球布局

圖文／7Car 小七車觀點

根據外電報導，Mitsubishi Electric (三菱電機) 已決定接受鴻海精密 (富士康) 的投資提案，計畫出售其汽車零件子公司 Mitsubishi Electric Mobility 共計 50% 的股權。

▲根據外電報導，Mitsubishi Electric (三菱電機) 已決定接受鴻海精密 (富士康) 的投資提案，計畫出售其汽車零件子公司 Mitsubishi Electric Mobility 共計 50% 的股權。

雙方目前正針對交易細節進行最後敲定，預計將採取合資模式共同營運該業務，最終協議可望在今年 5 月前正式達成。此次合作的核心目標在於結合 Mitsubishi Electric 的技術底蘊與鴻海強大的價格競爭力，藉此提升該子公司在國際市場的優勢。

聚焦電動車新佈局：Model-A 發表與 Fuso 策略合作領銜鴻海科技日

▲雙方目前正針對交易細節進行最後敲定，預計將採取合資模式共同營運該業務，最終協議可望在今年 5 月前正式達成。此次合作的核心目標在於結合 Mitsubishi Electric 的技術底蘊與鴻海強大的價格競爭力，藉此提升該子公司在國際市場的優勢。

Mitsubishi Electric 在決定與鴻海合資之前，曾因市場環境劇烈變動而認真考慮退出汽車零件業務。今年 1 月曾有消息指出，Mitsubishi Electric 計畫剝離整個移動事業體，因為該部門的獲利能力面臨挑戰。根據財報數據顯示，截至 2025 年 3 月止的財年，三菱電機移動預計實現銷售額 9,192 億日圓 (約合新台幣 1,842 億元)，主要收入來自交流發電機與啟動馬達等傳統汽車設備。然而，受限於產業轉型壓力，該公司預測 2026 財年的營收將下滑至 8,500 億日圓 (約合新台幣 1,703 億元)，年減幅約達 8%。

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▲對 Mitsubishi Electric 而言，引進鴻海作為戰略合作夥伴，能有效利用其規模化生產與供應鏈管理實力，在不完全放棄技術市場的前提下實現轉型。

對 Mitsubishi Electric 而言，引進鴻海作為戰略合作夥伴，能有效利用其規模化生產與供應鏈管理實力，在不完全放棄技術市場的前提下實現轉型。而對於積極布局「3+3」策略的鴻海來說，這項投資不僅能直接切入日本一線車廠供應鏈，更能透過與 Mitsubishi Electric 的深度結盟，進一步鞏固其在全球車用零部件市場的版圖。若此案如期於 5 月定案，將象徵著台日兩大集團在車用電子轉型浪潮中的重要里程碑。

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▲對於積極布局「3+3」策略的鴻海來說，這項投資不僅能直接切入日本一線車廠供應鏈，更能透過與 Mitsubishi Electric 的深度結盟，進一步鞏固其在全球車用零部件市場的版圖。若此案如期於 5 月定案，將象徵著台日兩大集團在車用電子轉型浪潮中的重要里程碑。

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關鍵字：鴻海Foxconn鴻華先進FoxtronFUSOMitsubishi三菱卡車巴士公車汽車新車電動電動車

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