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Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

▲Suzuki Across全新休旅積極擴張版圖，於南非市場正式。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Across全新休旅積極擴張版圖，於南非市場正式。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

來自印度Suzuki Victoris，以全新名字Across鎖定新興市場的全新武器，於南非市場正式上市，當地售價約35萬南非幣，折合新台幣約67萬左右，目標鎖定TOYOTA Yaris Cross等熱門級距而來！

▲Suzuki Across全新休旅積極擴張版圖，於南非市場正式。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Across目前有在新興市場、歐洲市場等販售，但兩大區域的產品可是有很大不同。

這款鎖定新興市場的Suzuki Across全新休旅，並不是歐洲市場RAV4雙生車Suzuki Across的中型休旅，2款休旅雖然命名相同，但一大一小的尺碼設定截然不同，南非市場最新上市的Suzuki Across，乃是鎖定入門休旅級距。

南非市場的新Across尺碼上比原本RAV4雙生車更入門，車身長度約 4,360 mm、軸距 2,600 mm。動力配置上，採1.5升自然進氣，可繳出102匹馬力，另還有高規的1.5升油電，輸出可來到114匹馬力，具備品牌擅長的AllGrip四驅能力。

▲Suzuki Across全新休旅積極擴張版圖，於南非市場正式。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Across入門小休旅配備不陽春。

雖然定義為入門小休旅，但Suzuki Across用料可不馬虎，以10.25吋數位儀表搭配10.1吋中控螢幕，還具有64色氣氛燈、無線Apple Carplay手機連結、全景天窗、L2 ADAS輔助駕駛科技等，想得到時下流行配備，這輛小休旅可說是應有盡有。

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關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款SwiftIgnise-VitaraAcross

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