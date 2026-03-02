ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「MG全新7人座休旅」海外現身測試！油電主力還有電動版

▲MG全新休旅印度現身測試！前身來自上汽集團的五菱星光。（圖／翻攝自《thedailyjagran》）

記者徐煜展／綜合報導

MG積極在印度市場拓展版圖，近期又有款全新休旅被目擊捕獲，這款可是來自上汽集團的五菱星光560，將以MG貼牌方式於印度販售，除了主力的插電式油電外，有望也一併推出電動版。

▲五菱星光560在大陸主打經濟實惠的新能源7人座，將以MG掛牌方式進軍印度。（圖／翻攝自五菱星光）

這款來自五菱星光560，印度內部開發代號為「Project 520」，可支援純電、PHEV，使 MG能在印度市場靈活應對不同消費者需求。參考五菱星光560規格，車長約4,745 mm、軸距約 2,810 mm，具有彈性的3排7人座空間規劃。

▲新車將以插電式油電主打，另還有電動版本。

插電式油電PHEV採1.5升汽油引擎，搭配20.5kWh電池，繳出194匹綜效馬力，具有純電續航力約100公里；電動版車型採56.7kWh電池，在大陸CLTC測試下，能繳出500公里續航，馬達可輸出134匹馬力。

車內採數位儀表與中央觸控螢幕排列，強調提升科技氛圍，在大陸市場提供全景天窗、無線手機充電、L2等級的輔助駕駛科技、360度環景等，配備實用部寒酸。

隨著新車於印度展開測試，該全新車款正式發表預期落在今年下半季左右。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

