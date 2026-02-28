零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

▲台灣Hyundai近期作了不少主力車款售價調降！這次輪到Custin。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

待零關稅美規車正式拍板後，BMW、裕隆日產、賓士等進口品牌都在醞釀降價，甚至也有不少品牌紛紛表態將爭取更多美規車來台，而這股風氣、市場壓力似乎讓國產車積極備戰，Hyundai日前才針對Tucson L休旅調降售價，這回輪到同樣是主力軍的Custin也跟進調降。

▲Hyundai Custin官網針對入門的1.5升渦輪，雙車型調降2萬。

作為國產7人座MPV熱銷車款的Hyundai Custin，官網針對入門的1.5升渦輪雙車型調降，分別有2萬降幅，雙車型售價分別為130.9、147.9萬，至於高規的2.0升渦輪售價不變，目前維持155.9、158.9萬。

▲大陸市場已經推出改款新Custo，台灣市場今年是否有改款規劃，仍待原廠正式公告為主。

Hyundai Custin自台灣國產化上市後，加上HONDA Odyssey退場，目前市面上毫無直接競爭對手，不過台灣本田已經表示，將因應美規車零關稅效應，正在評估美規Odyssey導入規劃，未來台灣7人座MPV有望再度熱鬧起來。

Hyundai Custin持續座穩台灣熱銷7人座MPV，事實上，Custin前身的大陸市場Custo去年已經推出最新改款，針對外觀、內裝細節優化，至於台灣市場今年是否會有Custin改款計劃，也是值得關注議題。