「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

▲去年於上海車展發表的全新TOYOTA bZ7，大陸即將在3月上市接單。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

尺碼優於油車TOYOTA Camry、Altis，於去年上海車展初亮相驚豔全場的TOYOTA bZ7，在醞釀近一年後，大陸市場即將在3月5日上市接單，搭載最先進的輔助駕駛座艙，售價預估落在人民幣20萬上下，折合新台幣約90萬。

▲TOYOTA bZ7主打流線的轎跑風格，內部空間更是不俗。

全新TOYOTA bZ7走的是中大型電動房車定位，尺碼5,130x1,965x1,506mm、軸距3,020mm，比自家油車Corolla Altis、Camry油車大很多，後排腿部與乘坐舒適度更有旗艦風範。對於習慣日系房車空間的買家來說，bZ7幾乎是直接升級一個級距的存在。

延續bZ家族的未來感語言，斜背車尾與貫穿式尾燈，讓整體氣勢更接近豪華電動房車。無邊框車門、隱藏式門把手帶來強烈的跑格轎跑鋒，動力部分，最大輸出可達207 kW，新車提供88.13、71.35kWh兩種電池規格，88.13kWh對應單馬達與雙馬達，依車型不同擁有680、700、710公里等續航力；71.35kWh則有600公里。

▲車內配備豐富，後座更強調配有舒適取向的大空間。

車內配備更是不手軟，配有大尺寸的液晶中控螢幕、數位儀錶等，並支援先進的AI學習與互動功能，後座專為老闆買家取向，具有獨立空調、舒適座椅、無線手機充電、車用小冰箱等，同時配有電子氣壓懸吊，能依照道路狀況不同，提供最舒適的行路質感。