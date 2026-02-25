「新一代Mazda CX-5」空間進步有感！國外實測身高198公分後座很寬敞

▲大改款Mazda CX-5大幅強化車內空間表現！已經是不少台灣車迷購車名單。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣消費者敲碗的新一代Mazda CX-5發表不遠了，台灣預計今年3～4季導入，而國外試駕實測心得也陸續出爐。最讓人感受明顯的進化，大改款CX-5在於後座乘坐空間提升明顯，即使身高198公分老外成年人坐進後座也不覺侷促，真正改善了過去CX-5以來最大被詬病的空間問題。

▲國外實測後CX-5後座空間後，獲得高度讚賞好評。

全新世代CX-5在車身尺碼上較前代大幅放大，軸距拉長與車體加長，使後座腿部、膝部與頭部空間都有實質的進步。依據外媒實測，即便198公分成年人坐在後座，膝部不會碰到前座椅背，頭部也有餘裕，乘坐長途依然舒適。

Mazda不僅提升了後座乘坐範圍，也改善了行李廂的實用性，後廂長度與高度同步增加，搭配更低的置物平台，使大型物品載運變得更簡單。相比舊款CX-5 的「後座空間略嫌狹窄」的印象，全新一代CX-5讓整體空間實用性有大幅躍進。

▲CX-5車內維持過去講究的日系細膩質感，同時強化數位科技座艙。

除了空間表現提升之外，內裝質感同樣進化很有感，大改款的CX-5取消以往中控旋鈕操作系統，全面導入更大的觸控螢幕，並整合Google系統的資訊娛樂介面，讓車內科技感變得更好、使用回饋更直覺。

海外去年歐洲、北美首發的大改款第三代CX-5，也是接下來台灣原廠重點車款，待日本今年發表上市後，台灣預計會在年底前跟進。日本新一代CX-5將在今年4月上市，日規也將提供入門的2.0升汽油作為主要動力，相比歐洲、北美的2.5升排氣量，2.0升汽油更受台灣消費市場習慣。