「TOYOTA全新電動休旅」北美開賣！空間比bZ4X更大、更好用

▲北美TOYOTA bZ Woodland開始接單！預計3月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA電動版圖重要一環！bZ Woodland（bZ4X Touring）已經在北美市場開始接單，售價45,300美金起（約新台幣141萬），該車基於e-TNGA純電平台打造，並以越野能力以及比bZ4X更好用的大空間為訴求。

▲海外TOYOTA電動車三劍客陸續開賣，台灣除了有bZ4X外，C-HR＋、bZ Woodland都會有機會登台。

海外歐洲、北美TOYOTA電動車陣容共有bZ4X、C-HR＋、bZ Woodland這三款為戰略核心，而台灣已經導入改款新bZ4X，C-HR＋則預計爭取明年導入，作為bZ4X放大版的bZ Woodland未來相信也是台灣和泰將積極爭取車款。

▲bZ Woodland尺碼空間在bZ4X之上，又具備越野能力。

bZ Woodland延續家族設計語彙，車頭採用貫穿式LED燈帶搭配分體式頭燈，搭配下方越野風格下護板，強化視覺氣勢與越野氣息；側面保留跨界風格元素並搭配18吋鋁圈與全地形胎，具備不俗的地形適應能力。車尾則以貫穿式尾燈組做為視覺重點，整體造型兼具現代感與肌肉感。

為了強化越野能力，bZ Woodland搭載雙馬達四輪驅動架構，綜效輸出達375馬力，使用74.7 kWh電池組，在美規EPA標準下具備約281英里（約452公里）續航力；快充表現亦有150 Kw能力，在長途用車與越野行程中具備良好充電效率。