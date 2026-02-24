台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！RAV4 PHEV也在名單中

▲今日台灣和泰春酒還有彩蛋！Crown Sport、C-HR＋、RAV4 PHEV都在爭取登台計劃。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

今日台灣和泰春酒雖然檯面上新車都聚焦在新一代LEXUS ES、TOYOTA Corolla 60週年特仕車，但其實還有不少隱藏彩蛋規劃，台北車展曾亮相的Crown Sport超帥跑旅已經在規劃中，C-HR＋電動跑旅則預計明年，另外6代RAV4 PHEV也都在名單，接下來台灣TOYOTA新車陣容越來越精彩！

▲顏值不輸法拉利休旅的TOYOTA Crown Sport，終於登台有譜。

在油車與油電車部分，台灣和泰持續聚焦新能源動力，其中，台北車展亮相顏值最高的Crown Sport來台終於有譜，台灣預計導入Crown Sport PHEV插電式油電，Crown Sport主打運動化跑格外型，在日本市場主打性能與節能兼具，形象定位相當鮮明，也是不少台灣車迷期盼引進車款。

▲台灣RAV4也將首次導入PHEV插電式油電，主打性能、節能取向。

現行台灣販售的RAV4僅有2.5升油電版本，雖然銷售穩定，但對比日本與北美市場早已有PHEV選項，台灣始終缺席。如今台灣也將爭取RAV4 PHEV來台，RAV4 PHEV不僅能補齊產品線空缺，也有機會強化品牌在中型休旅市場的科技與節能形象。

▲C-HR＋電動跑旅更是TOYOTA純電版圖重要一環，台灣預計明年導入。

除了2款油電休旅動向，電動車佈局也沒缺席，繼去年bZ4X降價到128萬騰出價格帶後，C-HR＋電動版早已有風聲將導入，台灣預計2026年引進C-HR＋電動跑旅，鎖定有個性的年輕族群。