新一代「Nissan Sentra大陸開賣」新台幣42萬！台灣3月推特仕車改款再等等

▲新一代Nissan Sentra大陸上市！推出超殺優惠價。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場後，大陸也迎來新一代Nissan Sentra（當地稱軒逸），動力維持過去的1.6升自然進氣，上市優惠價人民幣9.49萬起，折合新台幣42萬。台灣市場上，想看到大改款Sentra還要再等等，裕隆日產預計3月要推出Sentra特仕車來提升戰力。

▲大陸首波以1.6升自然進氣為主，未來不排除追加e-Power油電。

新Nissan Sentra變得更跑格、帥氣，更有四門轎跑流線感，大陸首波以1.6升自然進氣＋CVT變速箱為主，擁有135匹馬力，平均油耗為17km/L，未來應還會追加e-Power油電。

新車上市優惠價開價9.49～10.99萬人民幣，折合新台幣42～50萬，而相當有趣的是，隨著大改款Sentra上市，大陸日產仍有提供舊款的車型，最低售價6.59萬人民幣，折合新台幣約29萬。

▲台灣改款還要再等等！3月將推出櫻花主題的特仕車。

新一代尺碼4,656mm、寬1,825mm、高1,448mm，軸距2,712mm，跟現行車款差異不大。簡單說，該有的後座空間、行李廂實用性都還在，仍然是主打家庭、通勤族群，不會因為外型變帥就犧牲實用性。

隨著北美、大陸市場相繼改款，台灣國產Sentra未來仍有機會看到最新大改款登台，尤其在國產房車產品選擇不多的情況下，台灣國產中型房車僅剩Nissan Sentra、TOYOTA Altis能選，未來期盼大改款Sentra為台灣市場帶來更多活力。

