Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Audi 小改款 RS Q8 陸續進入各國市場，長期深耕 Audi 車系改裝的 ABT Sportsline 也迅速推出全新 RSQ8-S 套件。這套針對性能旗艦休旅所開發的升級方案，涵蓋動力、外觀、底盤與內裝等面向，意在為 RS Q8 增添更具個性化的運動色彩，同時不破壞原車型的整體調性。ABT 透過這次的 RSQ8-S 套件，再次展現其在豪華性能車款的改裝實力。

外觀部分，RSQ8-S 配置完整的碳纖維空力套件，包含消光碳纖維前下擾流與後擾流尾翼，並於前輪拱處加入亮黑色通風飾板，內嵌 RSQ8-S 專屬徽飾，強化車側辨識度。車尾則採用 ABT 不鏽鋼後消音器系統，搭配四支 102mm 消光黑排氣尾管，整體造型更具張力。此外，ABT Level Control 電子懸吊系統與 23 吋 HIGH PERFORMANCE IR23 鍛造輪圈，進一步提升車輛動態表現與路感回饋。

內裝延續低調但具識別度的升級思維，包括繡有 ABT 徽飾與 RSQ8-S 字樣的頭枕、碳纖維排檔桿蓋、ABT 方向盤徽飾與迎賓燈等細節，均彰顯其特殊版本身份。RSQ8-S 腳踏墊、行李箱墊與門檻飾板也全面換上專屬字樣，使整體車室氛圍更具一體性。

動力方面，RSQ8-S 搭載 ABT Power R 性能升級方案，並針對兩種原廠輸出提供相對應的強化。一般版 RS Q8 具備 441 kW（600 hp）與 800 Nm 扭力，升級後可提升至約 544 kW（740 hp）與 920 Nm；而高性能版 471 kW（640 hp）、850 Nm 車型則可達 559 kW（760 hp）與 980 Nm。兩者皆具備顯著的動力增幅，提供車主有感的操駕回饋。

ABT Sportsline 藉由這組套件，為追求個性與性能並存的 RS Q8 車主，提供一款風格與實力兼具的完整選擇。