福特「改款新休旅海外開賣」台灣明年國產！1.5升折合新台幣109萬

▲小改款福特Territory巴西上市開賣！台灣正在測試準備明年國產。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

在南美熱賣、陸續於亞洲市場站穩腳步的福特Ford Territory，於巴西正式開賣，而台灣福特六和正在積極規劃測試，未來不排除直接導入國外最新的小改款，並於國產化生產，鎖定HONDA CR-V、Nissan X-Trail等同級對手。

▲台灣未來國產將提供1.5升渦輪，PHEV油電也有望導入。

小改款福特Territory巴西採用1.5升渦輪，當地售價折合新台幣109萬，外型更趨近於美系休旅風格，同時內裝擁有高科技感與空間機能，將成為福特在台灣休旅市場的新主力產品線。

巴西採用1.5升渦輪，搭配7速雙離合變速箱，繳出169匹馬力、25.5公斤米扭力，高速油耗來到11.2km/L，未來還將提供1.5升PHEV油電系統，而台灣市場首波應會以1.5升渦輪作為主力，當然也不排除會以PHEV作為高規車型配置。

▲內裝雙12.3吋螢幕＋數位儀錶相當科技化。

內裝安全符合主流標準，雙12.3吋數位螢幕結合儀錶很有科技感，並具備符合L2等級的Co-Pilot 360安全防護系統。更擁有2,726mm軸距比Kuga更討喜的車室空間。