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三菱找裕隆代工　關鍵原因曝光

考量生產規模與量產經驗，裕隆大家長嚴陳莉蓮拍板，這回訂單全都交給三義廠生產。（本刊資料照）

▲考量生產規模與量產經驗，裕隆大家長嚴陳莉蓮拍板，這回訂單全都交給三義廠生產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

這次日本三菱與鴻海集團旗下的鴻華先進簽訂合作備忘錄，未來將採用鴻華先進開發的電動車Model B，成為進軍紐澳市場的第一炮。但同時，三菱也宣布該輛車種，將由裕隆汽車旗下的三義廠負責製造任務。外界好奇，原本三菱與裕隆旗下的中華汽車不是有40年的合作關係，為何要交給裕隆三義廠生產？關鍵原因曝光。

「成功爭取日本三菱汽車OEM電動車型由三義廠製造，代表裕隆代工製造走向國際，台灣自主研發電動車打入全球市場。」7日，日本三菱與鴻海和裕隆合資的鴻華先進簽署合作備忘錄開發電動車，委由裕隆生產新聞發布後，裕隆集團發布聲明稿回應。

裕隆表示，作為台灣具自主研發能力的國產汽車集團，裕隆持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，以策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新發展與國際接軌的機會。

據了解，這次三菱與鴻華簽訂的車種為右駕版的小型跨界休旅Model B，原本業是未來裕隆集團旗下品牌納智捷即將推出的n5車種為Model B左駕版本。各界好奇，原本日本三菱在台合作40年的夥伴，是裕隆集團旗下的中華汽車，為何此次三菱與鴻華簽約，生產製造卻交給裕隆汽車的三義廠生產？

本刊調查，會由裕隆三義廠承接三菱右駕版訂單的關鍵，就在於考量生產規模與量產經驗。由於納智捷的n7（Model C）目前銷量已突破萬台，都是交給裕隆三義廠生產，本身就與鴻華合作密切，最後由裕隆大家長嚴陳莉蓮拍板，全都交給三義廠生產。

「三義廠已經累積上萬台的量產經驗，加上納智捷本來又要採用Model B左駕版，以n5對外銷售，未來三義廠也會是生產基地，如果因為三菱要另外開一條生產線到中華車，等於是要開兩套模具，還要花2條生產線的代價，等於是重複投資，因此最後由老闆（嚴陳莉蓮）拍板，統一交給三義廠生產。」知情人士對本刊說。


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