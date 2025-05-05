ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產！問世8年即將推大改款

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

於2017年首亮相的三菱Eclipse Cross跨界休旅，至今銷售8年，已經適逢大改款換代週期的Eclipse Cross，日本傳出將在5月針對油電PHEV停止接單，並在8月停產，被外界普遍認為新一代Eclipse Cross PHEV就快來了！

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣Eclipse Cross提供1.5升汽油渦輪與PHEV油電。

三菱Eclipse Cross最早於2017年日內瓦車展亮相，台灣則稍晚以進口方式導入，除了有基本的1.5升汽油渦輪，更在後續導入趨勢的Eclipse Cross PHEV插電式油電，而日本此回爆出停產車型為PHEV油電，將在5月11日停止接單，並在8月進行停產。

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

▲下一代Eclipse Cross將聚焦在PHEV油電，汽油渦輪恐絕響。

不過日本傳出僅針對PHEV油電停產，而汽油車型則會繼續供應，事實上，三菱正積極進行新能源策略鋪路，而下一代Eclipse Cross未來恐只有PHEV油電，因此汽油車型將販售至現行款結束。

台灣目前仍在售的Eclipse Cross，汽油渦輪售價110～118.8萬，PHEV售價133.9萬，PHEV車型未來恐受日本停產受影響。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

推薦閱讀

台灣「Mazda CX-5進口休旅」比國產同級還便宜！104.9萬元新車型5月交車

台灣「Mazda CX-5進口休旅」比國產同級還便宜！104.9萬元新車型5月交車

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」外觀內裝升級又省油！折合新台幣114萬

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」外觀內裝升級又省油！折合新台幣114萬

台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產！問世8年即將推大改款

台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產！問世8年即將推大改款

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

凱迪拉克第5款性能車型「Optiq-V預告今夏亮相」！最快2026開始交車

凱迪拉克第5款性能車型「Optiq-V預告今夏亮相」！最快2026開始交車

最新文章

台灣「Mazda CX-5」比國產同級還便宜2025-05-05

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」推特仕車2025-05-05

台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產2025-05-05

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車2025-05-05

台灣福斯「新一代旅行車」售價車型流出2025-05-05

凱迪拉克第5款性能車型今夏亮相2025-05-04

KIA力拼電動化中長期計畫曝光2025-05-04

吉普跨界休旅車大改款真實樣貌曝光2025-05-04

保時捷911跑車推懷舊復古版2025-05-04

電動車30萬有找雪鐵龍Ami推小改款2025-05-03

熱門文章

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車2025-05-05

杜拜警車隊又升級！改裝勞斯萊斯車價破4千萬2025-05-05

MG「新入門跨界」預告5月發表2025-05-03

吉普跨界休旅車大改款真實樣貌曝光2025-05-04

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」推特仕車2025-05-05

凱迪拉克第5款性能車型今夏亮相2025-05-04

KIA力拼電動化中長期計畫曝光2025-05-04

台灣福斯「新一代旅行車」售價車型流出2025-05-05

台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產2025-05-05

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬2025-04-30

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

地表最奢警車！杜拜出動「勞斯萊斯Cullinan」巡邏　價值破4千萬

地表最奢警車！杜拜出動「勞斯萊斯Cullinan」巡邏　價值破4千萬

MG「新入門跨界」預告5月發表！安全續航升級　預計折合新台幣50萬有找

MG「新入門跨界」預告5月發表！安全續航升級　預計折合新台幣50萬有找

吉普「跨界休旅車大改款」真實樣貌提前曝光！電動＋雙油電全都有

吉普「跨界休旅車大改款」真實樣貌提前曝光！電動＋雙油電全都有

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」外觀內裝升級又省油！折合新台幣114萬

「TOYOTA INNOVA 7人座MPV」外觀內裝升級又省油！折合新台幣114萬

凱迪拉克第5款性能車型「Optiq-V預告今夏亮相」！最快2026開始交車

凱迪拉克第5款性能車型「Optiq-V預告今夏亮相」！最快2026開始交車

KIA力拼電動化「中長期計畫完整曝光」！殺進紅海誓成領頭羊

KIA力拼電動化「中長期計畫完整曝光」！殺進紅海誓成領頭羊

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366