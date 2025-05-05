台灣三菱「進口油電休旅」日本傳停產！問世8年即將推大改款

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

於2017年首亮相的三菱Eclipse Cross跨界休旅，至今銷售8年，已經適逢大改款換代週期的Eclipse Cross，日本傳出將在5月針對油電PHEV停止接單，並在8月停產，被外界普遍認為新一代Eclipse Cross PHEV就快來了！

▲台灣Eclipse Cross提供1.5升汽油渦輪與PHEV油電。

三菱Eclipse Cross最早於2017年日內瓦車展亮相，台灣則稍晚以進口方式導入，除了有基本的1.5升汽油渦輪，更在後續導入趨勢的Eclipse Cross PHEV插電式油電，而日本此回爆出停產車型為PHEV油電，將在5月11日停止接單，並在8月進行停產。

▲下一代Eclipse Cross將聚焦在PHEV油電，汽油渦輪恐絕響。

不過日本傳出僅針對PHEV油電停產，而汽油車型則會繼續供應，事實上，三菱正積極進行新能源策略鋪路，而下一代Eclipse Cross未來恐只有PHEV油電，因此汽油車型將販售至現行款結束。

台灣目前仍在售的Eclipse Cross，汽油渦輪售價110～118.8萬，PHEV售價133.9萬，PHEV車型未來恐受日本停產受影響。