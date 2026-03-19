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美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

▲187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士總裁賴恩凱表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也將調降旗下5款美國車型的建議售價。（圖／記者張慶輝攝）

記者閔文昱／綜合報導

在美製車零關稅議題升溫之際，台灣豪華車市場競爭提前開打。台灣賓士19日發表全新一代CLA，同步祭出大幅降價策略，入門價格從過往約210萬元降至187萬元起，降幅達23萬元，外界解讀為「預防性降價」，提前因應未來關稅政策可能帶來的衝擊。對此，台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）也透露，面對美製車零關稅變數，5車款可望調整售價。

CLA降價23萬搶市　油電同價攻200萬級距

台灣賓士此次推出的全新CLA，採用MMA模組化平台打造，並導入軟體定義車輛（SDV）架構。產品規劃上同步推出純電與燃油版本，其中純電CLA 200 with EQ Technology建議售價187萬元起，燃油CLA 180為192萬元起，在貨物稅減徵5萬元後，兩者入手門檻同為187萬元，形成「油電同價」策略。

賴恩凱表示，此次定價主要看好200萬元以下豪華車市場潛力，希望藉由降低門檻吸引更多消費者，並訂下新一代CLA銷量較過去3年平均成長3倍的目標，成為今年銷售成長的重要動能。

▲187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士正式在台發表全新CLA車系，建議售價自187萬起。（圖／記者張慶輝攝）

美製車零關稅變數　賓士：5車款可望調整售價

面對台美對等貿易協定（ART）可能帶來的美製車零關稅政策，賴恩凱指出，若政策正式上路，台灣賓士旗下GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等美製車款，未來將有空間進行價格調整，回饋消費者。

不過他也強調，目前關稅政策尚未定案，在正式實施前，所有車款建議售價仍維持不變，但品牌已透過購車優惠提前讓消費者享有潛在利多，無需觀望政策落地。

▲台灣賓士官網開賣新年式AMG GLE 53休旅，售價大降25萬。（圖／翻攝自賓士）

▲AMG GLE 53早在1月上旬就透過年式更新與新增車型調整售價，降幅高達25萬。（圖／資料照）

擴大投資布局　看好台灣車市續成長

除了產品與價格策略外，台灣賓士也宣布加碼在台投資。賴恩凱表示，至2027年底前將在台推出25款新車，並與經銷通路共同將投資規模由原先5億元提高至7.5億元，顯示對台灣市場的長期信心。

他進一步指出，隨著2025年第4季車市買氣回溫，加上整體經濟動能延續，看好2026年台灣車市可望優於去年表現。

強攻電動車布局　導入充電整合服務

在電動車發展方面，台灣賓士指出，目前純電車銷售已占整體約10%，未來仍有成長空間。配合電動車布局，品牌同步推出整合式充電漫遊服務，串聯全台13家充電營運商，提升車主充電便利性。

關鍵字：賓士新CLA降價零關稅電動車

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