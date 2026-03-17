BMW「全新入門轎跑新選擇」台灣導入機率高！i3實車發表前夕流出

▲全新BMW i3發表前夕流出！成為入門電動新主力。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

海外原訂在3月18日要發表的全新BMW i3，原廠廠照已經搶先流出曝光，BMW打算用更親民的售價，讓入門買家也能享受接近豪華品牌的電動車用車體驗。

▲BMW去年首秀的iX3電動休旅，一旁還有i3電動轎跑門車，全新i3海外時間3/18發表。

去年慕尼黑車展BMW首度發表iX3電動休旅，當時身旁出現i3概念原型車已經引起不少車迷期待，而iX3、i3都是採用Neue Klasse新世代平台打造，共享最新技術資源，台灣iX3休旅已在今年規劃中，想當然即將發表的i3台灣市場估計也不會缺席。

▲全新i3定位預計比i4更親民，成為品牌降低入手門檻新選擇。

從外觀來看，全新i3採用封閉式車頭設計，搭配細長LED頭燈組，營造出強烈科技感，整體線條偏向簡潔流線風格，美背線條搭配隱藏車門把手，帶來強烈的轎跑風，i3不再是過往入門車常見的保守造型，而是明顯朝向高級化發展。

車內鋪陳也是亮點之一，中控採用大尺寸數位螢幕，搭配簡約化按鍵設計，整體走向與現在主流豪華電動車相似，強調「少按鍵、多螢幕」的科技座艙風格。

同時在用料與配色上，刻意營造出高級質感，不再只是硬塑膠為主的入門車思維，而是讓消費者在視覺與觸覺上，都能感受到升級。

▲i3頂規將有近470匹馬力，採雙馬達四驅。

全新世代車型將導入最新第六代eDrive（Gen6）電動技術，並全面升級至800V高壓架構，意味著在充電效率與能源管理上，都將比現行世代更進一步。

原廠日前就預告，i3將提供50 xDrive車型，採用雙馬達四輪驅動配置，綜效輸出可達469匹馬力，性能表現已逼近高性能車等級。續航方面則突破644公里，兼顧日常使用與長途移動需求。

除了高階四驅版本之外，原廠後續也規劃推出35、40等入門後驅車型，進一步壓低入手門檻，擴大產品戰線，滿足不同預算與用車需求的消費族群。