Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

圖文／7Car 小七車觀點

在全球電動車市場需求成長趨緩的背景下，Honda 近期宣布重大策略調整，決定取消原本規劃於北美市場推出的三款純電動車型，包括 Honda 0 Saloon、Honda 0 SUV，以及 Acura RSX。這些車款原本被視為 Honda 新世代電動車布局的重要產品，如今突然喊停，意味著 Honda 正在重新評估電動化發展策略。

Honda 表示，在評估目前的營運狀況與市場環境後，認為若在當前電動車需求明顯降溫的情況下仍推動量產與上市，長期來看可能帶來更大的財務損失。因此在經過審慎評估後，最終決定終止三款車型的開發與上市計畫。

由於這些車型的開發已進入較後期階段，Honda 也預計將因此認列約 2.5 兆日圓（約 157 億美元）的相關費用與損失，對公司財務造成一定衝擊。

在三款車型當中，最具話題性的莫過於 Honda 0 Saloon。該車最早在 2024 年發表，採用極具未來感的低扁車身設計，外界普遍認為其造型結合了超跑與 MPV 的設計元素。原本 Honda 計畫在 SUV 車型上市之後，於北美市場導入這款電動房車。不過今年稍早已有消息指出上市時程可能延後至 2027 年，如今則確定整體計畫已被取消。

相較之下，Honda 0 SUV 被視為更接近量產定位的車型。該車採用跨界 SUV 設計，擁有高車室空間與較為前衛的外觀，包括像素風格燈組與品牌新一代車載系統 ASIMO OS。而這款車原本將成為 Honda 在北美市場主力銷售的電動車產品。

另一款受影響的車型則是豪華品牌 Acura 旗下的 RSX 電動跨界車。Acura 先前已展示接近量產的原型車，並預告將採用雙馬達四輪驅動系統，強調更具運動感的駕駛體驗。RSX 車名也承襲自過去廣受車迷喜愛的性能雙門跑車 Acura RSX，因此原本被視為品牌重新強化性能形象的重要產品。

值得注意的是，Acura 近期才剛停止銷售另一款電動 SUV Acura ZDX，使 RSX 原本被認為是品牌電動化策略的重要接棒者。如今計畫取消，也意味著 Acura 的電動車布局將再度面臨調整。

此外，三款車型原本都規劃在美國俄亥俄州的工廠生產，因此計畫取消不僅影響產品布局，也可能對當地製造與就業帶來一定衝擊。整體來看，Honda 此次策略轉向，反映出在全球電動車市場競爭與需求變化之下，傳統車廠在電動化轉型過程中仍面臨不小挑戰。