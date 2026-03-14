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Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 日前正式在日本市場推出全新純電輕型商用廂型車「e Every」。該車款為一款搭載電池電動系統（BEV）的輕型商用電動車，是由 Suzuki、Daihatsu 以及 Toyota 三家公司共同合作開發而成，展現了日本汽車業界在電動化領域的技術整合與資源共享策略。

續航可達 257 公里　Suzuki 發表純電輕型商用車 e Every

「e Every」在維持輕型商用廂型車一貫的實用性基礎上，實現了純電車特有的安靜與強勁行駛性能。根據 WLTC 模式測試，該車單次充電的行駛里程可達 257 公里，足以應對日常及商業用途的需求。此外，車內搭載輸出功率為 36.6 千瓦小時的磷酸鐵鋰電池，不僅確保了高安全性能，也兼顧了工作現場所需的穩定與實用性。

在面臨自然災害或停電等緊急情況時，該車型亦具備供電能力，可將車輛電力回饋給社區使用，進一步凸顯其社會貢獻潛力。同時，藉由將電池組配置於地板下方，實現車輛低重心設計，不僅行駛時更加穩定，亦能有效減少行經不平路面時的震動，提升乘坐舒適性。

安全性能方面，「e Every」標準配備搭載先進緊急制動系統的預防安全技術「Smart Assist」，並可選配數位車內後視鏡，即使在滿載貨物或夜間行駛時，仍能確保駕駛擁有清晰的後方視野。LED 頭燈及 Adaptive Driving Beam（ADB）主動式遠光燈系統亦有助於提升夜間駕駛的安全性。

該車型提供雙座與四座兩種版本，並可選擇三種車身顏色（雙座版提供兩種顏色）。作為一款專為商業用途設計的純電輕型廂型車，「e Every」不僅結合了環保動力與實用機能，也展現了未來商用車市場在電動化與智慧安全領域的發展方向。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Suzukie Every電動麵包車電動車汽車新車廂型車貨車發財車

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