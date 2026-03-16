TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

▲等了近半年之久！TOYOTA全新休旅Land Cruiser FJ即將在日本上市。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

日本車迷等了快半年之久！去年東京車展亮相的TOYOTA Land Cruiser FJ已經在倒數上市階段，已經有最新的預售價搶先曝光，售價400萬日圓起，折合新台幣80萬，而這款熱度超高的越野小休旅，台灣其實已經註冊完成，許願敲碗快把Land Cruiser FJ引進台灣！

▲Land Cruiser FJ首波都以2.7升汽油引擎為主，後續將追加2.8升柴油。

TOYOTA Land Cruiser FJ日本預售價預期落在400～450萬日圓，折合新台幣約80～90萬左右，日規動力以2.7升汽油引擎為主，可繳出163匹馬力、25.1公斤米扭力，不過台灣受限於排放等法規，2.7升動力引進不大，但Land Cruiser FJ後續已經傳出有2.8升柴油規劃，屆時台灣引進的機會則會更明朗。

▲台灣已經悄悄註冊Land Cruiser FJ，為後續導入埋下不少伏筆。

日本預期5月中旬正式開賣TOYOTA Land Cruiser FJ，車身尺碼4,575x1,960x1,855mm，車頭圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

Land Cruiser FJ比台灣288萬的Land Cruiser 250更入門、更便宜，尺碼級距明顯針對Suzuki Jimny而來，待正式上市後，全球市場有望再度迎來另一波越野小休旅熱潮。