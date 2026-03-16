ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲等了近半年之久！TOYOTA全新休旅Land Cruiser FJ即將在日本上市。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

日本車迷等了快半年之久！去年東京車展亮相的TOYOTA Land Cruiser FJ已經在倒數上市階段，已經有最新的預售價搶先曝光，售價400萬日圓起，折合新台幣80萬，而這款熱度超高的越野小休旅，台灣其實已經註冊完成，許願敲碗快把Land Cruiser FJ引進台灣！

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲Land Cruiser FJ首波都以2.7升汽油引擎為主，後續將追加2.8升柴油。

TOYOTA Land Cruiser FJ日本預售價預期落在400～450萬日圓，折合新台幣約80～90萬左右，日規動力以2.7升汽油引擎為主，可繳出163匹馬力、25.1公斤米扭力，不過台灣受限於排放等法規，2.7升動力引進不大，但Land Cruiser FJ後續已經傳出有2.8升柴油規劃，屆時台灣引進的機會則會更明朗。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣已經悄悄註冊Land Cruiser FJ，為後續導入埋下不少伏筆。

日本預期5月中旬正式開賣TOYOTA Land Cruiser FJ，車身尺碼4,575x1,960x1,855mm，車頭圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

Land Cruiser FJ比台灣288萬的Land Cruiser 250更入門、更便宜，尺碼級距明顯針對Suzuki Jimny而來，待正式上市後，全球市場有望再度迎來另一波越野小休旅熱潮。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTALand CruiserRAV4電動車Grand Highlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭到像生離死別】萌童盯著爸爸照片哭不停　媽：他只是去上班啦XD

推薦閱讀

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料！動力升級更會跑

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

最新文章

「福特新年式休旅海外開賣」比Kuga更有料2026-03-16

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見2026-03-16

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

別克全新插電式油電休旅續航1600KM2026-03-15

Honda北美取消3款電動車計劃2026-03-15

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲2026-03-15

賓利豪華休旅全新特仕車登場2026-03-14

Suzuki電動麵包車e Every發表2026-03-14

Infiniti旗艦休旅QX80傳推高性能版2026-03-14

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

別克全新插電式油電休旅續航1600KM2026-03-15

Honda北美取消3款電動車計劃2026-03-15

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲2026-03-15

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

MG「全新7人座休旅S9」開賣2026-03-13

相關新聞

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

Suzuki「電動麵包車e Every」發表！續航257KM磷酸鐵鋰電池更安全

【周焦點】國產休旅最低60萬有找 韓系小休旅上市 Kia改款新車接單

【周焦點】國產休旅最低60萬有找 韓系小休旅上市 Kia改款新車接單

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA！HONDA拿下最耐操國民車排行

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA！HONDA拿下最耐操國民車排行

讀者迴響

熱門文章

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

堅持1932年的機械原味　與Royal Enfield Bullet 350來場踏實騎旅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366