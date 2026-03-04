台灣「新一代Mazda CX-5要來了」經銷端曝光動力規格！對決TOYOTA RAV4

▲經銷端搶先爆雷大改款CX-5動力規格！預計下半季導入。（圖／資料照、Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

除了6代TOYOTA RAV4，另外1款焦點大改款休旅Mazda CX-5也是今年重頭戲，隨著北美、歐洲陸續發表後，日本也安排在今年4月左右登場，台灣市場則會在今年下半季導入，與6代RAV4來場正面對決！

▲台灣新一代CX-5首波恐只有2.5升動力，排氣量稅金與6代RAV4相當。

新一代Mazda CX-5歐洲、北美統一都是2.5升自然進氣，而歐規則還加入輕油電技術，台灣市場上，經銷業務端搶先爆料，台灣首波同樣會以2.5升動力為主，北美數據187匹馬力、25.7公斤米扭力，歐洲增加24V輕油電後，輸出則為1414匹馬力、24.3公斤米扭力。

至於台灣車迷敲碗的入門2.0升自然進氣尚未出現，推測需待今年4月日本發表後才會明朗化。新一代CX-5車格放大、氣勢更強，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm，日前國外媒體也對CX-5進化的車室空間給予稱讚。

▲CX-5不僅空間進化有感，配備質感大幅躍進。

座艙部分則換上10.25吋數位儀表、12.9吋或15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L。