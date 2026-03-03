美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

▲台灣裕隆日產宣布響應美規車零關稅！Infiniti QX60調降30萬。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

各品牌都還在等美規車零關稅拍板！台灣裕隆日產2026年率先開降價第一槍，於3月3日表示順應美規車零關稅話題，採北美進口導入的QX60休旅調降30萬，售價238萬起！

▲QX60提供雙車型，響應美規車零關稅話題。

目前台灣裕隆日產唯一北美進口的QX60休旅搶先調降，提供風格、旗艦款車型，與過去相比售價調降30萬，最新售價分別為238、255萬，不過首波只有15輛配額。

台灣裕隆日產Infiniti表示，自即日起率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋獨具品味的顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t限量15台尊榮優惠價 238 萬元起，以領先同級的舒適空間、匠心獨具的豪華質感，以及前瞻豐富的科技配置，樹立豪華品牌正七人座休旅級距的全新標竿。

雖然首波僅有15輛限定配額，不過推測待政策正式拍板後，QX60應會帶來有感售價，事實上，目前除了QX60外，台灣裕隆日產日前已經表示，未來隨著美規車開放，將有多款美規車導入規劃，Nissan方面有Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。