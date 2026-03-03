ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

▲台灣裕隆日產宣布響應美規車零關稅！Infiniti QX60調降30萬。（圖／翻攝自Infiniti）

▲台灣裕隆日產宣布響應美規車零關稅！Infiniti QX60調降30萬。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

各品牌都還在等美規車零關稅拍板！台灣裕隆日產2026年率先開降價第一槍，於3月3日表示順應美規車零關稅話題，採北美進口導入的QX60休旅調降30萬，售價238萬起！

▲台灣裕隆日產宣布響應美規車零關稅！Infiniti QX60調降30萬。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX60提供雙車型，響應美規車零關稅話題。

目前台灣裕隆日產唯一北美進口的QX60休旅搶先調降，提供風格、旗艦款車型，與過去相比售價調降30萬，最新售價分別為238、255萬，不過首波只有15輛配額。

台灣裕隆日產Infiniti表示，自即日起率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋獨具品味的顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t限量15台尊榮優惠價 238 萬元起，以領先同級的舒適空間、匠心獨具的豪華質感，以及前瞻豐富的科技配置，樹立豪華品牌正七人座休旅級距的全新標竿。

雖然首波僅有15輛限定配額，不過推測待政策正式拍板後，QX60應會帶來有感售價，事實上，目前除了QX60外，台灣裕隆日產日前已經表示，未來隨著美規車開放，將有多款美規車導入規劃，Nissan方面有Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅QX65

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

推薦閱讀

美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

最新文章

台灣裕隆日產豪華休旅率先調降30萬2026-03-03

74980元Gogoro玩具總動員聯名車亮相2026-03-03

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣2026-03-03

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣2026-03-03

順益集團接手賓士卡車台灣總代理2026-03-02

98.8萬起馬自達3＆CX-30推新車型2026-03-02

小米Vision GT全球首度亮相2026-03-02

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝2026-03-02

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣2026-03-03

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣2026-03-03

順益集團接手賓士卡車台灣總代理2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

74980元Gogoro玩具總動員聯名車亮相2026-03-03

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝2026-03-02

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

相關新聞

警局前撞倒4輛等紅燈機車！桃園休旅車駕駛疑癲癇發作肇禍

警局前撞倒4輛等紅燈機車！桃園休旅車駕駛疑癲癇發作肇禍

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

高雄騎士遭撞飛倒地！起身又險挨撞還被狗追　超衰畫面曝

高雄騎士遭撞飛倒地！起身又險挨撞還被狗追　超衰畫面曝

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

讀者迴響

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

「TOYOTA新電動休旅」日本開賣！空間比bZ4X更大、更好用

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

74980元！Gogoro「玩具總動員聯名車」亮相　巴斯光年＆翠絲上身

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366