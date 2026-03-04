149.9萬起！Lexus「豪華跨界油電休旅」新年式開賣　內外質感升級

▲Lexus總代理和泰正式開賣2026年式UX 300h車系，建議售價149.9萬起。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

繼日前新春媒體活動預告之後，Lexus總代理和泰今（4）日宣布，全新2026年式UX 300h車系正式開賣，並為其開出149.9萬起的建議售價；此次新年式車型主要針對外觀視覺以及座艙氛圍進行升級，帶來更好的內外質感，為這款尺碼靈巧的豪華跨界油電休旅增添更多競爭力。

2026年式Lexus UX 300h全車系建議售價

豪華版：149.9萬

F Sport Design版：171.9萬

▲新年式UX 300h將輪拱改為車身同色烤漆，外觀視覺更一致。（圖／翻攝自Lexus）

新年式UX 300h外觀最大的變化，即是將輪拱從塑料防刮材質改為車身同色烤漆，帶來更為洗鍊一致的視覺感受；而針對喜愛運動氛圍的買家，也同步提供F Sport Design選項，透過專屬外觀套件與細節設計，營造出更加熱血動感的整體姿態。

▲F Sport Design車型搭載專屬外觀套件，營造熱血的運動氣息。（圖／翻攝自Lexus）

內裝方面，除了維持12.3吋全數位儀表與8吋中央觸控螢幕外，此次更升級了64色室內LED氛圍燈，可依照車主個人喜好自由調整，搭配Lexus招牌的精緻材質與細膩工藝，堆砌出水準之上的座艙質感。

▲內裝升級64色LED氛圍燈，車主可依照個人喜好自由調整。（圖／翻攝自Lexus）

UX 300h搭載2.0升4缸自然進氣引擎與新一代油電系統，可輸出199匹綜效馬力，8.1秒就能完成0-100km/h加速，並能繳出22.74km/L的1級油耗；主動安全部分則搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統，能帶來全方位的安全防護機能，大幅降低各種意外風險。