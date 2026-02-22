警酒測攔查卻開罰「大燈太亮」　騎士不服提告吞敗

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿德（化名）去年4月騎車行經桃園市某路段，恰巧遇到警員酒測攔檢，他配合攔查，卻被警員以「大燈太亮」改裝未再次檢驗為由舉發，因而挨罰2400元。雖然阿德質疑警員的處理方式不妥，但台北高等行政法院法官表示，縱使警方當時是在抓酒駕，如果當事人涉及其他違規行為，警員仍然可以舉發，最終裁定駁回阿德的告訴。

▲阿德配合酒測攔查，結果卻因為大燈太亮挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德2025年4月間騎車行經桃園市某路段，當時警方正在執行酒駕攔查，他被警員認定有「電系設備屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛（變更LED大燈）」的違規行為，因而遭到舉發，事後收到一張2400元罰鍰的罰單，還要再次進行檢驗。

阿德提出行政訴訟並表示，他的車在2024年2月通過監理站驗車，並取得車牌及行照，警員卻僅憑肉眼判斷大燈太亮，就在執行酒駕攔查時舉發他，當時他明明已經配合靠邊停車熄火、出示證件，證明自己並非通緝犯，也沒有酒駕或毒駕，警方仍執意開罰，顯然不妥。

不過，台北高等行政法院法官表示，阿德雖然是在行經酒測站時受到攔檢，但除非攔檢的原因違法，否則若當事人涉及多項違規時，警員都可以予以舉發，並非只能用「當時攔檢的原因」舉發。

法官指出，阿德主張沒有改裝車輛，但在警員的密錄器畫面中，他的車輛大燈確實有改裝，改裝大燈後沒有申請重新驗車換發行照或申請臨時檢驗，的確違反處罰條例第18條第1項的規定。

最終，法官認為阿德的主張均不可採，原處分裁處於法有據，並無違誤，所以裁定駁回阿德的告訴，全案仍可上訴。