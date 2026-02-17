ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
駕駛未禮讓喊冤「視線受阻」　法官打臉：連後車都能看見有人

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）前年11月間開車行經台北市一處路口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元；他提出行政訴訟並質疑檢舉影片可能受到偽造，而且當時他的視線被其他車輛擋住，才會沒有注意到行人，並非故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信阿輝的說詞，最終裁定駁回。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿輝聲稱自己當下因視線受到阻擋，才會沒有注意到行人，但未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2024年11月駕駛一輛自用小客車行經台北市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道遇有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被後方車輛的駕駛檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿輝不滿受罰，決定提出行政訴訟，他主張檢舉人應當拿出影片原始檔案，畢竟現在合成影片的手法太高明，而且5分鐘內連開2張檢舉罰單也不合理；至於行人的部分，他表示當時視線被前方車輛擋住，才會沒有注意到有2名行人要過馬路，等到發現行人時，已經來不及反應，並非故意不禮讓。

不過，台北高等行政法院法官檢視採證光碟畫面之後，發現阿輝的車輛駛近事發路口時，明顯可以看見2名行人正站在行人穿越道第一根枕木紋的位置，當時行人附近雖然停放著一輛小貨車，但並未阻擋到視線，而阿輝的車輛前懸抵達行人穿越道時，煞車燈沒有亮起，也沒有明顯減速的跡象，隨即便從行人前方通過，當時車輛與行人之間相距大約1.2公尺。

法官表示，檢舉人的車輛就在阿輝後面，阿輝通過路口之後，檢舉人隨即暫停禮讓行人通過，由此看來，檢舉人都能清楚看見行人，阿輝應當也可以，但他應注意且能注意卻未注意，確實有過失，加上檢舉影像經查證沒有偽造的痕跡，最終沒有採信阿輝的說詞，裁定駁回。

至於連續檢舉開罰的部分，法官說明，阿輝是否在5分鐘內另遭舉發其他違規，不是本件審理的標的。全案仍可上訴。

關鍵字：台北高等行政法院

