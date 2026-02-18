好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿豪（化名）去年2月間開車行經國道1號，因超速挨罰3500元罰鍰，但他辯稱，當時急著上廁所，為了超車並拉開車距才會加速行駛，隨即便減速至速限範圍。不過，台北高等行政法院法官認為，從現有證據看來，阿豪超速是事實，他也確實是在執法區域內被取締違規，原處分裁處罰鍰並無違誤，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回。

▲阿豪聲稱自己是因為著急上廁所，加上為了超車，才會超速。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年2月間開車行經國道1號63.4公里北向路段，該路段最高速限為時速60公里，他卻被國道警察以非固定式雷射測速儀測得時速為91公里，明顯有「行車速度超過最高速限逾時速20公里至40公里以內（即時速31公里）」的違規行為，事後收到一張3500元的罰單。

阿豪不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己急著上廁所，需要變換車道超車，為了拉開車距，才會加速行駛，等到拉開車距之後，便立刻減速至速限範圍內，結果卻看到警察在測速，如果又驟然減速，恐怕會產生重大交通危險。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視相關證據，阿豪確實有超速行為，而在採證照片中，該路段前632.8公尺處設有「警52」警告標誌，標誌內容清晰，周遭也沒有遮蔽物遮擋，應當能清楚辨識，他是在標誌後300至1000公尺間的執法區域內被取締違規，舉發程序符合處罰條例第7條之2第3項規定。

法官表示，阿豪的說詞以及質疑舉發程序不合法等主張，均不可採，新北市政府交通事件裁決處依處罰條例第33條第1項第1款、裁罰基準表等規定，以原處分裁處阿豪罰鍰3500元，並無違誤，最終認定阿豪的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。