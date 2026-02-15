騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿哲（化名）前年4月間騎車行經桃園市桃園區一處路口，因闖紅燈加上未配合停車接受警員稽查，分別挨罰1800元罰鍰、1萬元罰鍰；他提出行政訴訟並辯稱，該路口號誌標示不清，而且當時警員站在騎樓下躲雨，舉發程序不當。不過，台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信阿哲的說詞，最終裁定駁回。

▲阿哲闖紅燈、未配合停車接受警員攔查，因而收到2張罰單，共計罰鍰1萬1800元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年4月騎車行經桃園市桃園區一處路口，因闖紅燈被警員目擊，警員當場實施攔查，他卻沒有配合停車，反而駛離現場，事後闖紅燈的部分挨罰1800元罰鍰，拒絕停車接受稽查而逃逸的部分，則挨罰1萬元罰鍰，還要吊扣駕照6個月、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，事發路口號誌標示不清，而且當時警員穿著雨衣站在騎樓下的花盆後面躲雨，並非站在路口定點，沒有進行實際攔查；此外，當時下著大雨，他確認左右沒車才會通過，沒有看到警員攔停的動作，錄影畫面也顯示，警員舉起的指揮棒沒有開啟燈光，也沒有吹響哨子，舉發程序顯然有不當之處。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視路口監視器、警員密錄器影像等證據，發現阿哲確實有闖紅燈的違規行為，警員目睹之後，便吹哨並手持指揮棒示意阿哲停車，但阿哲仍逕自駛離現場。

法官表示，本案無不能注意之情事，阿哲的行為縱使不是故意的，亦有過失，原處分經核實並無裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情事，應屬適法，最終認定阿哲的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。