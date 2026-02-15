ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿哲（化名）前年4月間騎車行經桃園市桃園區一處路口，因闖紅燈加上未配合停車接受警員稽查，分別挨罰1800元罰鍰、1萬元罰鍰；他提出行政訴訟並辯稱，該路口號誌標示不清，而且當時警員站在騎樓下躲雨，舉發程序不當。不過，台北高等行政法院法官審理之後，沒有採信阿哲的說詞，最終裁定駁回。

下雨天雨衣臭臭怎麼辦？（示意圖／CFP視覺中國）

▲阿哲闖紅燈、未配合停車接受警員攔查，因而收到2張罰單，共計罰鍰1萬1800元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年4月騎車行經桃園市桃園區一處路口，因闖紅燈被警員目擊，警員當場實施攔查，他卻沒有配合停車，反而駛離現場，事後闖紅燈的部分挨罰1800元罰鍰，拒絕停車接受稽查而逃逸的部分，則挨罰1萬元罰鍰，還要吊扣駕照6個月、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，事發路口號誌標示不清，而且當時警員穿著雨衣站在騎樓下的花盆後面躲雨，並非站在路口定點，沒有進行實際攔查；此外，當時下著大雨，他確認左右沒車才會通過，沒有看到警員攔停的動作，錄影畫面也顯示，警員舉起的指揮棒沒有開啟燈光，也沒有吹響哨子，舉發程序顯然有不當之處。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視路口監視器、警員密錄器影像等證據，發現阿哲確實有闖紅燈的違規行為，警員目睹之後，便吹哨並手持指揮棒示意阿哲停車，但阿哲仍逕自駛離現場。

法官表示，本案無不能注意之情事，阿哲的行為縱使不是故意的，亦有過失，原處分經核實並無裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情事，應屬適法，最終認定阿哲的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

關鍵字：台北高等行政法院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

推薦閱讀

騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

霧季來臨！　高公局教4招避險保平安出行

霧季來臨！　高公局教4招避險保平安出行

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

最新文章

騎士拒檢挨罰1萬　反控警騎樓躲雨慘敗2026-02-15

保養廠放假前5油3水先檢查最安心2026-02-15

霧季來臨！　高公局教4招避險2026-02-15

「新一代Audi A6汽油」試駕2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA2026-02-14

BMW最新高端品牌Alpina發表全新識別2026-02-14

熱門文章

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

國道塞爆「開到想打自己」　老司機狂推1招2026-02-14

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

極氪召回3.8萬輛車　動力電池恐熱失控2026-02-14

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

2026-02-13

相關新聞

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

怨警「看長相」開罰單　駕駛抗罰6千元失敗原因曝光

怨警「看長相」開罰單　駕駛抗罰6千元失敗原因曝光

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

停機車格旁挨罰併排停車2400元　駕駛因「關鍵1分鐘」翻盤

停機車格旁挨罰併排停車2400元　駕駛因「關鍵1分鐘」翻盤

行人闖紅燈喊「沒穿越車道就沒問題」　抗罰失敗

行人闖紅燈喊「沒穿越車道就沒問題」　抗罰失敗

讀者迴響

熱門文章

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366