忘記排氣定檢小心機車牌照被註銷！　3步驟重新申領

記者黃翊婷／綜合報導

忘記排氣定檢，小心機車駕照被註銷！交通部公路局表示，忘記進行機車排氣定期檢驗，導致機車牌照被註銷，這是真的有可能發生的事情，可千萬別當成詐騙，以免自身權益受損；若民眾想要重新申領牌照，要先繳清罰款，並由監理機關解除管制之後，才能重新申領牌照。

▲環保局提醒機車出廠滿5年須每年完成排氣定期檢驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲機車出廠滿5年，就必須每年完成排氣定期檢驗，若逾期未接受定檢，車主將面臨相關處罰。（資料照／記者楊晨東翻攝）

公路局在臉書粉專「公路局：公路人」發文表示，如果民眾的機車牌照因為忘記排氣定檢而被註銷，可以依照以下3步驟重新申領牌照：

一、繳清罰鍰：當事人應向車籍所在地之環保局繳清違規罰鍰。

二、監理機關解除管制：環保單位收到罰鍰後，會通知監理單位解除車輛禁動管制。

三、重新申領牌：

1、繳回原牌照：請攜帶車主身分證件、印章、牌照等文件，前往監理機關辦理註銷執行手續。
2、結清費用：需結清所有積欠的燃料費、牌照稅、違規罰鍰等費用。
3、申請臨時牌照（如有需要）：如果需要騎車前往檢驗，可以先申請臨時牌照，以免受罰。
4、車輛檢驗：經登記檢驗合格後，方可辦理重新領用牌照。
5、領取新牌：檢驗合格後，即可繳費領取新的牌照。

另外，根據環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站介紹，機車出廠滿5年，每年應接受排氣定期檢驗1次，排氣定期檢驗的檢驗期限為行車執照原發照月份前後1個月，也就是說，如果原發照月份為3月，檢驗期限為2月1日起至4月30日止。

關鍵字：機車排氣定期檢驗

