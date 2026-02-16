ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

▲台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大。（圖／翻攝自台鈴）

▲台鈴機車宣布，中華汽車旗下eMOVING將策略性轉讓給台鈴機車。（圖／翻攝自台鈴）

記者張慶輝／綜合報導

台鈴機車日前宣布，中華汽車將旗下eMOVING電動機車品牌策略性轉讓給台鈴機車，兩者正式展開深度策略合作，未來將結合Powered by Gogoro Network（下稱PBGN）聯盟的換電、eMOVING的充電、以及台鈴的工藝技術，為台灣市場提供更為全方位的選擇；經過這一波整合之後，將有望挑戰台灣電動機車第3大品牌。

▲實測103km/h！iE125白牌電動機車試駕　見證eMOVING轉大人。（圖／記者林鼎智攝）

▲eMOVING在電動二輪領域深耕已久，過去還曾推出過支援快充的白牌車型。（圖／資料照）

台鈴機車的eReady與eMOVING原本就都是PBGN聯盟成員，雙方也各自推出多款基於PBGN換電架構的電動機車；不過與eReady不同的是，eMOVING早在2010年就開始推出充電式的輕型車款，並在之後持續深耕，甚至推出過可支援快充的白牌車型，在電池、電控與馬達等關鍵技術上有深厚積累。

▲台鈴eReady電動機車量產下線　「油電並行產線」鄭文燦都來參觀。（圖／記者張慶輝攝）

▲台鈴旗下除了PBGN的換電車型外，也曾與eMOVING推出過充電的雙生車型。（圖／資料照）

其實早在這次整合之前，台鈴與eMOVING就有不少合作案例，eMOVING的部分車款是由台鈴代工生產，更有「雙生車」改掛台鈴品牌在市場上銷售；這次雙方整合後，台鈴將整合eMOVING的產銷體系，負責生產與銷售端，中華汽車則轉為技術支援角色，將相關核心技術授權給台鈴機車，強化市場競爭力。

▲99900元起！eMOVING「EZ-R」上市　Gogoro聯盟首款混血車問世。（圖／記者張慶輝攝）

▲eMOVING的既有車主權益不受影響，包括保固、維修、充換電服務等都將延續。（圖／資料照）

為了讓既有車主安心，台鈴機車與eMOVING也發出聯合聲明，承諾「品牌合作，服務升級，權益不變」，包括保固權益、維修體系與相關服務等都不受影響，還能獲得更完整的保障；能源網絡也將持續，包括充電站維運與電池租賃服務，都將繼續由中華汽車提供，確保車主使用體驗不受影響。

關鍵字：台鈴機車eReady中華汽車CMCeMOVING電動充電換電GogoroPBGN合併整合

