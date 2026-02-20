ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

▲▼騎車,機車,違規,交通安全,低頭族,騎士,導航,迷路。（示意圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友看到有大學生從高雄騎機車回台北，忍不住好奇「機車最遠可以騎多遠？」他坦言，先不論安全問題，光是高雄騎回台北至少就要8小時，自己最遠只騎過雲林到高雄，3個多小時就快不行，而且還是20歲以前的壯舉，過了20歲根本辦不到，貼文曝光後釣出一票「長途戰士」分享紀錄。

該名網友在網路上發問，提到高雄到台北距離遙遠，若全程騎機車體力與耐力都是考驗。他自曝年輕時曾從雲林騎到高雄，騎了3個多小時，「超過20歲後就沒辦法了」，好奇大家最遠騎過哪裡。

留言區立刻變成比耐力大會，有人分享「環島十天」、「一天從三重騎到高雄」、「騎過2次北高，白牌時速85以上、不休息大概10.5小時」、「24耐環島」。

一票搖頭「絕不幹第二次」

也有人表示，「環島完就不想騎了。」「新竹騎到新北，屁股痛到懷疑人生。」「朋友以前台中高雄常常騎，後來椎間盤突出開刀。」「巷口早餐店，最遠就這樣。」「台北彰化來回，這輩子絕不幹第二次」、「騎最久6小時，屁股真的要爛了。」

也有人分析，大學生時期比較敢衝，是因為假期短、想省托運費，加上年輕體力好，「寒假沒幾天，直接騎回家比較快」。不過不少人坦言，長途騎車雖然累，但沿途風景與貼近土地的感受，是開車體驗不到的。只是也有過來人苦笑，「熱血歸熱血，年紀到了真的會怕腰跟屁股壞掉。」

大學生「高雄騎機車回台北」他傻了！釣出北高戰士：約10.5hrs

