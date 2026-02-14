ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲年假期間返鄉、出遊，容易碰上塞車。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

年假期間塞車最崩潰的不是慢慢嚕，而是突然尿急卻還沒到休息站。他坦言，過去常看到有人問這題，得到的答案幾乎都是「寶特瓶、翻過護欄、找草叢」，聽起來像玩笑話，於是他拋出自認更實用的方法「成人紙尿布」，立刻掀起熱議，還有人加碼推薦更方便的應急小物。

該名網友在PTT的car板發文提問「塞車遇到內急該怎麼辦？」表示這問題雖然老梗，但認真想解法其實很重要。他指出，寶特瓶不好操作，路肩停車或找草叢也有安全疑慮，因此想到「成人紙尿布」這個方案，優點是不佔空間、丟棄方便，「大小便都可以解決」。他也提到家中有小孩，見識過尿布驚人的吸水力，尿完依然乾爽，只要包好丟掉即可。

真的別用寶特瓶　大票推「應急尿袋」

貼文一出，不少過來人也對寶特瓶怨念滿滿，直言瓶口太小、角度難抓，「男性憋尿時會勃起，不建議用寶特瓶」，更有人自曝「後來尿滿褲子」。一票網友也狂推尿布，「尿布好用，我行之有年了，男女皆適用」、「聽過去美國時代廣場跨年的，真的有人會包成人紙尿布進去跨，很實用的XD。」

還有許多人推薦「應急尿袋」，表示裡面有吸水結晶體，不僅能快速吸收還能除臭，比寶特瓶安全又衛生，「有種尿袋，裡面有結晶會吸尿除臭」、「塞車尿袋，用過還不錯」、「有應急尿袋這種東西。」

值得注意的是，千萬別在國道或隧道內隨意下車解放。過去就曾有人在隧道內就地如廁，遭通報開罰；也有人在國道上奔跑前往休息站，被提醒可能違反相關規定，最高可罰6千元。相關單位曾表示，若在長隧道內有緊急需求，可將車輛停在避車彎並使用緊急電話求助，但仍呼籲民眾非必要勿濫用資源。

關鍵字：開車塞車車潮長途國道內急尿急廁所尿布PTT

【粉色肉墊＋空踩】貓咪重複「腳腳開花」萌翻　網友：影響我上班！

