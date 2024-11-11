ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

▲▼塞車、汽車、車子、車輛 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2024年10月份台灣汽車總市場銷售量為33,231輛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

受到康芮颱風侵台影響，10月總市場汽車掛牌數達3萬3231輛，月減9%、年減18%；今年前10月總市場掛牌數為37萬7347輛，雖年減3.3%，不過仍為2006年以來同期次高。

觀察10月各品牌領牌狀況，冠軍仍為和泰車（2207）代理的Toyota，登錄1萬706輛，月增4.2%、年減5%；而亞軍則為和泰車代理的豪華品牌Lexus，掛牌數為2萬4356輛，月增2%、年增7.3%；前5名依序為Benz、Honda、Hyundai。

而Toyota與Lexus在10月合計登錄1萬2873萬輛，年減3.1%，市占38.7%，累計雙品牌前10月領牌數12萬6745輛，年減1.8%、市占33.6%，其中Toyota市占達27.1%。

和泰旗下Corolla Cross小改款在10月1月正式上市，拼年賣4萬輛。（圖／和泰車提供）

▲和泰旗下Corolla Cross小改款在10月1月正式上市，拼年賣4萬輛。（圖／和泰車提供）

在10月車款銷售方面，Toyota Corolla Cross小改款上市後即以3,467輛坐穩銷售冠軍，車主對Toyota Corolla Cross的評價「就是一台稱職的用車，不管是空間、油耗、動力、舒適度都是令人滿意」；小商車霸主Town Ace、進口休旅RAV4及跨界輕休旅Yaris Cross也分別以2,034、1,597及1,285輛的銷售成績囊括全市場前4名，也是10月唯4款單月銷量破千的車款。第5至第10名銷售車款為Mitsubishi Veryca、Lexus NX、Honda CR-V、Toyota Corolla、Benz GLC及Ford Kuga。

至於進口熱銷休旅車款排行前5名則依序為：Toyota RAV4掛牌數1,597輛、Mazda CX-5銷量458輛、Kia Sportage銷量394輛、Suzuki Jimny銷量324輛及Volkswagen Tiguan銷量238輛。

延伸閱讀
棄嬰長大後恐赫「放火燒家」想要錢　養父母心碎終止40年收養關係
鄰居賣車位！喊出13萬超甜價　網見「奇葩停車格」笑了：怎麼停進去？
越南妻回家鄉3年「改吃素」不返台　他心死離婚了

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

185萬起！福斯商旅「新一代Amarok接單」　與福特共同開發搭V6柴油渦輪

185萬起！福斯商旅「新一代Amarok接單」　與福特共同開發搭V6柴油渦輪

「福特7人座休旅」大陸開賣配27吋大螢幕！2.0升動力折合新台幣102萬

「福特7人座休旅」大陸開賣配27吋大螢幕！2.0升動力折合新台幣102萬

「上汽大通G50 7人座MPV」推1.5升全新油電！台灣上市再等等

「上汽大通G50 7人座MPV」推1.5升全新油電！台灣上市再等等

「LEXUS NX 10週年特仕車」大陸開賣！2.5升動力折合新台幣161萬

「LEXUS NX 10週年特仕車」大陸開賣！2.5升動力折合新台幣161萬

最新文章

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」2024-11-11

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料2024-11-11

185萬起！福斯「新一代Amarok接單」2024-11-11

「福特7人座休旅新年式」大陸開賣2024-11-11

「上汽大通G50 7人座MPV」油電曝光2024-11-11

「LEXUS NX 10週年特仕車」大陸開賣2024-11-11

賓士第3代CLA大改款測試車官方曝光2024-11-10

日本三菱汽車推得利卡黑化特仕版2024-11-10

Dallara義大利手工超跑即將來台2024-11-10

賓士霸氣卡車化身陸上移動皇宮2024-11-10

熱門文章

【周焦點】多款新車上市　TOYOTA 新車曝2024-11-09

光陽痛失22年霸主　推「3大策略」2024-11-10

「上汽大通G50 7人座MPV」油電曝光2024-11-11

三陽2款新車備戰電動機車浪潮2024-11-10

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐2024-11-11

「福特7人座休旅新年式」大陸開賣2024-11-11

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料2024-11-11

賓士第3代CLA大改款測試車官方曝光2024-11-10

日本三菱汽車推得利卡黑化特仕版2024-11-10

Dallara義大利手工超跑即將來台2024-11-10

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】福特休旅大降50萬　國產小車60萬有找　TOYOTA 7人座MPV曝

【周焦點】福特休旅大降50萬　國產小車60萬有找　TOYOTA 7人座MPV曝

光陽痛失22年霸主　推「3大策略」

光陽痛失22年霸主　推「3大策略」

「上汽大通G50 7人座MPV」推1.5升全新油電！台灣上市再等等

「上汽大通G50 7人座MPV」推1.5升全新油電！台灣上市再等等

三陽2款新車「備戰電動機車浪潮」！少東：絕不把風險丟給大眾承擔

三陽2款新車「備戰電動機車浪潮」！少東：絕不把風險丟給大眾承擔

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

「福特7人座休旅」大陸開賣配27吋大螢幕！2.0升動力折合新台幣102萬

「福特7人座休旅」大陸開賣配27吋大螢幕！2.0升動力折合新台幣102萬

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

賓士「第3代CLA大改款」測試車官方曝光！電＋油雙動力同步供應

賓士「第3代CLA大改款」測試車官方曝光！電＋油雙動力同步供應

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366