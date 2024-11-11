不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐　車主讚：舒適又省油

▲2024年10月份台灣汽車總市場銷售量為33,231輛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

受到康芮颱風侵台影響，10月總市場汽車掛牌數達3萬3231輛，月減9%、年減18%；今年前10月總市場掛牌數為37萬7347輛，雖年減3.3%，不過仍為2006年以來同期次高。

觀察10月各品牌領牌狀況，冠軍仍為和泰車（2207）代理的Toyota，登錄1萬706輛，月增4.2%、年減5%；而亞軍則為和泰車代理的豪華品牌Lexus，掛牌數為2萬4356輛，月增2%、年增7.3%；前5名依序為Benz、Honda、Hyundai。

而Toyota與Lexus在10月合計登錄1萬2873萬輛，年減3.1%，市占38.7%，累計雙品牌前10月領牌數12萬6745輛，年減1.8%、市占33.6%，其中Toyota市占達27.1%。

▲和泰旗下Corolla Cross小改款在10月1月正式上市，拼年賣4萬輛。（圖／和泰車提供）

在10月車款銷售方面，Toyota Corolla Cross小改款上市後即以3,467輛坐穩銷售冠軍，車主對Toyota Corolla Cross的評價「就是一台稱職的用車，不管是空間、油耗、動力、舒適度都是令人滿意」；小商車霸主Town Ace、進口休旅RAV4及跨界輕休旅Yaris Cross也分別以2,034、1,597及1,285輛的銷售成績囊括全市場前4名，也是10月唯4款單月銷量破千的車款。第5至第10名銷售車款為Mitsubishi Veryca、Lexus NX、Honda CR-V、Toyota Corolla、Benz GLC及Ford Kuga。

至於進口熱銷休旅車款排行前5名則依序為：Toyota RAV4掛牌數1,597輛、Mazda CX-5銷量458輛、Kia Sportage銷量394輛、Suzuki Jimny銷量324輛及Volkswagen Tiguan銷量238輛。

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