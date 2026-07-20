慶祝創辦人70歲生日「Pagani推最新限量定製超跑」！風神進化變颶風

圖文／7Car 小七車觀點

義大利頂級超跑製造商 Pagani 日前宣布，將在 2026 Goodwood Festival of Speed 上發表 Huayra 70 Derecho。這部由品牌旗下特殊定制部門「Grandi Complicazioni」操刀的限量車型，是為慶祝創辦人 Horacio Pagani 七十歲生日而規劃的三部曲中的第二部作品。活動期間，Pagani 展區也將同步陳列 Zonda F Roadster 與 Utopia Roadster，呈現品牌從經典到當代的設計脈絡。

「Derecho」一詞取自氣象學中的奇特現象，意指一種能產生持續直線型強風的廣泛颶風系統，其特色為來勢猛烈且路徑明確。Pagani 以此命名，意在隱喻這款車的動態性格：它並非追求瞬間爆發的蠻力，而是強調一種持續、精準且具衝擊力的行進質感。

外觀設計上，Huayra 70 Derecho 採用專屬的「珍珠橙」與「墨藍」雙色塗裝。車身主體以珍珠橙為主調，在直射陽光下會浮現溫暖的金色光澤，強調碳纖維編織的魚骨紋理；下半部與內置單體殼則採用深層且完全透明的墨藍色，視覺上降低了車身重心，營造出更輕盈且向前延伸的姿態。車身多處嵌入由實心鋁材銑削而成、並經鈦色陽極處理的專屬零件，包含全新設計的 Huayra 70 鈦合金輪圈，這些金屬元件以「點綴而非干擾」的方式融入車體，維持整體線條的和諧流暢。

座艙延續了外觀的色彩對話，以陶瓷白與三色藍皮革為主材，並採用專屬對比縫線進行手工縫製。方向盤上的十二點鐘定位標記與排檔頭，則同樣施以珍珠橙色烤漆，形成內外呼應的視覺軸線。Pagani 強調，這些細節不僅是裝飾，更承載了品牌對於「藝術與工程融合」的堅持，所有皮革裁剪與金屬加工均以訂製規格完成，進一步強化車主與車輛之間的獨特連結。底盤結構沿用碳鈦合金 HP62 G2 與 Carbo-Triax HP62 複合材料構成的中央單體殼，搭配前後鉻鉬鋼副車架，懸吊系統則具備電子調整與互連功能，確保在極限操控下仍能維持精準貼地性。

在機械規格上，Huayra 70 Derecho 搭載由 Mercedes-AMG 專為 Pagani 開發的 V12 雙渦輪增壓引擎，排氣量 5,980 cc，可於 2,800 至 5,900 rpm 轉速區間輸出 1,100 Nm 的峰值扭力。配合 Xtrac 提供的七速橫置手排變速箱與電子機械式限滑差速器，動力經由後輪傳遞，並在電子限速下達到 350 km/h 的極速表現。

創辦人 Horacio Pagani 表示，這款作品的誕生源自於對細節的執著，以及對達文西「形式與功能、理性與手工藝」平衡理念的實踐；而 Grandi Complicazioni 部門負責人則補充，整車配置是材料研究與美學探索的具體成果，旨在將運動性與優雅轉化為一致的設計語彙。除靜態展示外，Pagani 也將安排 Huayra Codalunga Speedster 與搭載 Tempesta 套件的 Huayra R 於古德伍德著名爬山賽道進行動態展演，讓與會者親身感受其機械韻律與排氣聲浪。這部 Huayra 70 Derecho 的問世，不僅是向創辦人致敬的里程節點，也再次確立 Pagani 在頂級訂製超跑領域中，以工藝敘事與性能技術並行的獨特定位。