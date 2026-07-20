福斯「最新入門電動休旅車」全球首發！ID.Cross售價挑戰百萬級距

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前正式發表全新純電動車款 ID. Cross，定位於緊湊型 SUV 級距，德國市場入門售價自 27,995 歐元起。該車系延續 ID. 家族設計語彙，原廠強調此車款結合純淨視覺設計、高品質內裝與源自豪華車型的輔助科技，目標以合理價格區間重塑小型與緊湊級距的市場標準。

ID. Cross 車身長度 4,153mm、寬度 1,794mm、高度 1,581mm，軸距為 2,601mm。相較於同廠燃油車型 T-Cross，ID. Cross 在電動平台優勢下提供更寬敞的五人座乘坐空間，行李廂標準容積達 475 公升，較 T-Cross 增加 20 公升，並透過可調式隔板下方額外區域，可容納至多兩箱飲料。此外，引擎蓋下另設有 25 公升小型儲物空間，便於收納充電線材與隨身小物。外觀採用 Volkswagen「Pure Positive」設計語言，強調視覺穩定感與友善姿態，特色包含延伸的「飛躍車頂」線條、厚實 C 柱，以及前後呼應的鮮明光形識別，高階車型另可選配 IQ.LIGHT 矩陣式 LED 頭燈與具備發光橫條及發光廠徽的 3D LED 尾燈。

座艙採用水平簡潔佈局，標配 10.25 吋數位儀錶（Digital Cockpit Pro）與 12.9 吋中央觸控螢幕，後者尺寸相當於高階平板電腦。數位儀錶具備「復古顯示模式」，可切換為第一代 Golf 的雙環指針造型，左側顯示車速、右側改以功率計取代轉速錶，並整合動態路標辨識功能。中控台以織物包覆，按鍵與旋鈕強調金屬質感與按壓回饋，車內另可選配 Harman Kardon 音響系統（425 瓦、10 支揚聲器含中央聲道與重低音），以及具備三種按摩程式的 12 向電動調整前座。

ID. Cross 採用 Volkswagen 最新 MEB+ 電動模組化平台，搭載 APP290 驅動系統，提供三種功率版本：85kW（116 匹）、99kW（135 匹）與155kW（211 匹），並提供 37kWh 與 52kWh（淨電量）兩種電池選項。根據 WLTP 測試，最大續航里程可達 427 公里。AC 交流充電功率最高 11kW，DC 直流快充部分，37kWh 版本支援最高 90kW，10% 至 80% 電量約需 23 分鐘；52kWh 版本則支援 105kW，同區間充電時間約 24 分鐘。原廠指出，高功率版本具備拖曳能力，可拖載總重達 1,200 公斤的拖車，適用於露營或載運摩托車等情境。底盤部分，155kW 版本可選配專屬調校的主動式 DCC 懸吊系統，能連續調整阻尼以平衡舒適性與動態操控，原廠強調其具備精準轉向反饋與寧靜的行車品質。

安全與輔助科技方面，ID. Cross 標配多項駕駛輔助系統，並可選配新一代 Connected Travel Assist，該系統結合即時路況數據，首度在同價格帶中加入紅綠燈辨識功能，能在系統限制內自動減速至靜止。另有 One Pedal Driving 單踏板模式，可透過油門踏板調節減速力道。停車輔助提供 360 度環景與 Park Assist Pro，後者可透過手機 App 遙控進行全自動停車。

整體而言，Volkswagen ID. Cross 以緊湊車身尺碼結合 MEB+ 電動平台帶來的空間優勢，並在數位座艙、輔助科技與舒適配備上援引高階車款技術，展現品牌對於小型純電 SUV 市場的完整布局。其多元的動力與電池選擇，搭配具競爭力的入門定價，可望吸引從都會通勤到休閒需求的廣泛客群。然而，部分車型與配備仍待後續階段才正式供貨，實際市場接受度與續航表現，仍有待消費者實際使用後進一步檢驗。