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大改款TOYOTA「神車Corolla現身」！空間放大、換1.5升油電

▲TOYOTA Corolla。（圖／NHK）

▲今年才剛迎來60週年Corolla！大改款則預計明年登場。（圖／翻攝自NHK）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、日本近期都沉浸在Corolla家族60週年，不過第12代車型銷售至今已超過7年，如今第13代大改款已經正在籌備中，TOYOTA特別在日本知名電視台NHK展示下一代Corolla測試過程，能看出測試車目前與概念車高度一致，也將能適用多種動力的全新平台。

▲今年才剛迎來60週年Corolla！大改款則預計明年登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA日前展出的Corolla概念車，為下一代13代車型埋下最大伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

現行12代Corolla自2018年推出至今，採用TNGA-C平台打造，已接近產品週期尾聲，加上官方日前就搶先推出Corolla概念車，暗示新世代車型已進入開發階段。其在NHK特別節目中，也展示出全新平台，將能適應3種以上的新能源動力。

▲今年才剛迎來60週年Corolla！大改款則預計明年登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Corolla將支援多種動力。

新一代Corolla最大的改變，採新世代車輛平台，能支援Hybrid油電、PHEV插電式油電以及BEV純電等多元動力布局，符合TOYOTA近年積極推動的多元動力策略。

其中Corolla將搭載TOYOTA已於2024年公開的新世代1.5升四缸引擎，搭配最新Hybrid油電系統，取代現行1.8升Hybrid配置。新引擎體積更小、更密集，較現行引擎縮減約10%，除了有助於降低車頭高度、改善空氣力學，也能提升熱效率與燃油經濟性，預估約有130匹馬力、33km/L平均油耗。

▲今年才剛迎來60週年Corolla！大改款則預計明年登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝將跟上6代RAV4最新軟體平台。

內裝則有望導入最新AI智慧資訊娛樂系統，提供更自然的語音互動體驗，同時也傳出可能搭載TOYOTA新世代Arene軟體平台，支援OTA遠端更新，讓車輛在交車後仍能持續升級功能，朝向軟體定義車輛（SDV）的發展方向邁進。

Corolla一直是TOYOTA全球最重要的戰略車系，也是台灣Altis海外對應車型，隨著日本市場今年已全面取消純汽油版本，改採油電HEV單一動力販售，下一代Corolla將持續以油電化作為發展重心，甚至未來有望加入PHEV與純電版本。

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