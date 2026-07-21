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台灣福斯商旅「新7人座MPV」曝光！商用、家用還能當露營車

▲福斯商旅Caddy Maxi車安網送測曝光！可能開始為小改款開始暖身。（圖／翻攝自車安網、福斯）

▲福斯商旅Caddy Maxi車安網送測曝光！可能開始為小改款開始暖身。（圖／翻攝自車安網、福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅今年可能還有主菜新車！車輛安全資訊網（車安網）近日更新送測名單，其中出現Caddy Maxi 2.0 TDI 與Caddy Maxi 1.5 TSI車型，由於海外市場日前才推出小改款Caddy，因此此次國內送測被視為導入新車的重要訊號，能滿足商務、家庭七人座需求之外，還具備車宿露營功能。

▲福斯商旅Caddy Maxi車安網送測曝光！可能開始為小改款開始暖身。（圖／翻攝自車安網、福斯）

▲福斯商旅Caddy Maxi車安網送測曝光！可能開始為小改款開始暖身。（圖／翻攝自車安網、福斯）

▲海外日前才剛推出小改款，換上更耐看的新造型。

此次車安網曝光柴油、汽油動力，很有可能是為小改款開始作準備，Caddy Maxi作為品牌銷售主力之一，擁有優秀的3排7人座空間，能一舉通吃家用、商用等市場，同時作為露營車使用也相當合適。

事實上，今年海外才剛推出小改款，參考海外資料，車頭取消過去辨識度極高的蜂巢式水箱護罩設計，改採更簡潔的橫柵式進氣壩，搭配重新設計的前保桿與黑色防刮飾板，整體視覺更俐落也更有層次。Cargo商用版維持大面積黑色塑料保桿，Passenger、Life、Style以及California等乘用車型則採車身同色保桿，展現更精緻的質感。

▲福斯商旅Caddy Maxi車安網送測曝光！可能開始為小改款開始暖身。（圖／翻攝自車安網、福斯）

▲車內科技大幅升級，一掃沉重的商用車氣息。

車室則是此次改款最大亮點，中控台換上與Golf相同世代的12.9吋懸浮式中央觸控螢幕，搭配更新的資訊娛樂系統，不僅介面更加直覺，也提供可自訂快捷功能，雖然空調控制仍維持整合於螢幕下方的Touch Slider觸控滑桿，但原廠已加入背光照明，大幅改善夜間操作便利性。

配備方面也全面升級，包括全車系標配Digital Cockpit Pro數位儀表、25W手機無線充電、前座雙60W USB-C快充，以及新增45W USB-C充電孔取代原有12V插座。方向盤也改採Golf同款設計，重新換回實體按鍵，改善過去觸控式按鍵較受爭議的操作體驗。

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