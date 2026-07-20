99.8萬！Peugeot「法式精緻小車」重返台灣　搭1.2升油電省錢有感

▲寶嘉聯合正式導入Peugeot 208，並開出單一車型99.8萬的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Peugeot總代理寶嘉聯合今（20）日正式在台發表全新208車系，並為其開出99.8萬的建議售價，作為品牌最經典的掀背小車，208不僅有著同級車款少見的法系精緻質感，更是以1.2升渦輪引擎搭配P2油電系統，帶來省油又省稅的優勢，大大降低車主的持有與用車成本。

▲寶嘉聯合執行董事吳睿宏強調，目前原廠並沒有針對208的改款計畫，5年內都還會生產相同車型。

此次引進的208車系是在2023年中推出小改款，而寶嘉聯合則是在2025年底的台北車展上首度展出，預告會在今年第3季導入，寶嘉聯合執行董事吳睿宏強調，原廠目前沒有針對這部車的改款計畫，至少5年內都還會生產相同的車款；與其他家族成員一樣，208同樣採用霸氣的「獅爪」設計語彙，在前臉有著醒目的直列式LED日行燈，尾燈設計也與其相互呼應，再搭配全車豐富細緻的鈑件折線，帶來更加動感的視覺效果。

▲雖然是B級距的掀背小車，不過Peugeot 208擁有獨特的法式精緻美感。

車內也同樣是Peugeot展現法式氣質的舞台，不僅有自家招牌的i-Cockpit座艙布局，將數位儀表板置於小盤徑方向盤上方以外，10吋中控螢幕搭配實體功能按鍵，也讓駕駛在行車過程中更好操作各項功能，以及掌握重要的旅程資訊，並沒有為了要強行營造「科技感」，而犧牲使用上的方便性，搭配類碳纖環艙飾板與鋼琴烤漆中控，進一步強化運動氣息。

▲內裝格局維持Peugeot家族一貫的特色，同時保有方便操控的實體按鍵，並配備有同級少見的EPB電子手煞車。

動力方面，208同樣搭載了熟悉的1.2升3缸渦輪引擎，搭配P2 Hybrid油電系統與eDCS6濕式雙離合變速箱，寶嘉聯合強調導入的是高輸出版本，擁有145匹馬力與23.4公斤米扭力，8.1秒即可加速破百，極速上看210km/h，經濟部能源局公佈的油耗表現為24.6km/L，同時每年的牌照稅與公路養管費僅需8,640元，帶來「省油又省稅」的經濟優勢，同時也配備同級少見的電子手煞車，以及完整Level 2駕駛輔助系統（含主動定速Stop & Go），帶來更輕鬆安全的用車體驗。

▲台灣導入的Peugeot 208為高輸出版本，具備145匹馬力與23.4公斤米扭力，油耗達到24.6km/L。