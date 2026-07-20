Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣！新台幣137萬起對決TOYOTA Alphard

▲新一代Nissan Elgrand正式在日本上市！還有更尊榮的VIP車型。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

睽違已久終於大改款的Elgrand終於在日本正式上市，換上全新設計與第三代e-Power油電系統之外，更同步推出定位最高階的「VIP」車型，透過更豪華的內外配備、專屬設計與舒適座艙，要來跟死對頭TOYOTA Alphard直球對決！

▲Nissan Elgrand以油電作為主力，高規VIP車型豪氣更是不輸LEXUS。

新一代Nissan Elgrand售價落在689.7萬日圓起，約新台幣137萬，而定位更高的VIP車型直接鎖定高端MPV市場，與TOYOTA Alphard、LEXUS LM等豪華車款正面競爭，Elgrand VIP日本售價869.88萬日圓，折合新台幣約174萬元。

亮點VIP車型強化豪華氛圍，包括換上深灰色金屬質感水箱護罩、18吋多輻式鋁圈，以及車尾專屬VIP銘牌，展現旗艦身分，同時，電動伸縮車側踏板也列為標準配備，提升乘客上下車便利性與尊榮感。

▲第二排座椅更有舒適的按摩功能，且配有後排專屬螢幕，奢華媲美頭等艙。

車室鋪陳同樣是Elgrand VIP的一大亮點，整體採用沉穩黑色調設計，搭配Nappa真皮座椅，營造高級座艙質感，第二排配置獨立雙座商務座椅，不僅具備電動腿靠功能，也提供更加舒適的乘坐姿勢，搭配64色環艙氣氛燈、BOSE環繞音響系統、15.6吋後座娛樂螢幕及專屬閱讀燈，讓後座宛如私人包廂，提供接近頭等艙等級的乘坐體驗。

新車搭載升級版e-4orce電子四輪驅動系統，搭配主動式動態懸吊控制，可更精準分配四輪驅動力與抑制車身俯仰，進一步提升乘坐舒適性與行路質感，延續Elgrand作為Nissan旗艦MPV的豪華定位。