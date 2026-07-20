Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai在北美正式推出新年式Ioniq 5 N，新車大幅調降售價新台幣20萬，還針對充電規格、甩尾模式與配備進行升級，讓這款高性能電動休旅更具吸引力。相比之下，台灣目前僅販售Ioniq 5 N性能版，售價264.9萬元，與美規新年式相比有70萬價差！

▲Ioniq 5 N北美降價達新台幣20萬，不到200萬就能入手。

美國Hyundai此次將2026年式Ioniq 5 N起售價調整至59,900美元（約新台幣194萬元），較先前車型大幅下修6,300美元，折合約新台幣20萬元，是本次改款最受矚目的重點之一，價格門檻降低後，也有望吸引更多性能電動車買家加入。

▲台灣市場Ioniq 5日前已經停售，目前僅有性能版的Ioniq 5 N。

反觀台灣市場，先前導入的一般版Ioniq 5已經停售，目前官網僅保留Ioniq 5 N性能車型，售價264.9萬元，與美規新年式相比仍有約70萬元的價差。

▲北美新年式改成更實用的充電規格，且還有10段甩尾模式。

北美新年式Ioniq 5 N全面改用NACS充電規格，可直接使用Tesla Supercharger超級充電站，不需額外轉接即可充電。原廠同時提供CCS轉NACS轉接器，以及支援L1、L2雙電壓的隨車充電器，進一步提升外出與居家充電便利性。

性能操控部分也有誠意，原本僅提供單一設定的N Drift Optimizer甩尾輔助系統，如今升級為10段可調模式，可依照駕駛技術與路況細膩調整甩尾特性，無論是初次體驗還是進階玩家，都能更容易掌握車輛動態，享受更豐富的駕駛樂趣。