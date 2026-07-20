ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai在北美正式推出新年式Ioniq 5 N，新車大幅調降售價新台幣20萬，還針對充電規格、甩尾模式與配備進行升級，讓這款高性能電動休旅更具吸引力。相比之下，台灣目前僅販售Ioniq 5 N性能版，售價264.9萬元，與美規新年式相比有70萬價差！

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Ioniq 5 N北美降價達新台幣20萬，不到200萬就能入手。

美國Hyundai此次將2026年式Ioniq 5 N起售價調整至59,900美元（約新台幣194萬元），較先前車型大幅下修6,300美元，折合約新台幣20萬元，是本次改款最受矚目的重點之一，價格門檻降低後，也有望吸引更多性能電動車買家加入。

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣市場Ioniq 5日前已經停售，目前僅有性能版的Ioniq 5 N。

反觀台灣市場，先前導入的一般版Ioniq 5已經停售，目前官網僅保留Ioniq 5 N性能車型，售價264.9萬元，與美規新年式相比仍有約70萬元的價差。

▲Hyundai Ioniq 5 N美規真香！降價又升級好料配備。（圖／翻攝自Hyundai）

▲北美新年式改成更實用的充電規格，且還有10段甩尾模式。

北美新年式Ioniq 5 N全面改用NACS充電規格，可直接使用Tesla Supercharger超級充電站，不需額外轉接即可充電。原廠同時提供CCS轉NACS轉接器，以及支援L1、L2雙電壓的隨車充電器，進一步提升外出與居家充電便利性。

性能操控部分也有誠意，原本僅提供單一設定的N Drift Optimizer甩尾輔助系統，如今升級為10段可調模式，可依照駕駛技術與路況細膩調整甩尾特性，無論是初次體驗還是進階玩家，都能更容易掌握車輛動態，享受更豐富的駕駛樂趣。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35Custin

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

推薦閱讀

福斯「最新入門電動休旅車」全球首發！ID.Cross售價挑戰百萬級距

福斯「最新入門電動休旅車」全球首發！ID.Cross售價挑戰百萬級距

99.8萬！Peugeot「法式精緻小車」重返台灣　搭1.2升油電省錢有感

99.8萬！Peugeot「法式精緻小車」重返台灣　搭1.2升油電省錢有感

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣！新台幣137萬起對決TOYOTA Alphard

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣！新台幣137萬起對決TOYOTA Alphard

悍馬問世25周年「推限量紀念電動車型」！經典黃色上身重現H2精神

悍馬問世25周年「推限量紀念電動車型」！經典黃色上身重現H2精神

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

最新文章

福斯最新入門電動休旅車全球首發2026-07-20

Peugeot法式精緻小車重返台灣2026-07-20

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」2026-07-20

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣2026-07-20

悍馬問世25周年推限量紀念電動車型2026-07-19

台灣賓士「降價19萬」2026-07-18

周焦點／國產新休旅售價曝光2026-07-18

愛快羅密歐全新休旅2027第4季亮相2026-07-18

麥拉倫史上第3款HS超跑正式登場2026-07-17

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場2026-07-17

熱門文章

Peugeot法式精緻小車重返台灣2026-07-20

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告2026-07-15

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣2026-07-20

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」2026-07-20

MG全新「兩款跨界休旅現身2026-07-13

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市2026-07-17

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬2026-07-16

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料2026-07-14

台灣賓士「降價19萬」2026-07-18

新Mazda 3開賣升級「大改款CX-5新油電」2026-07-15

相關新聞

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

台灣賓士「降價19萬」！新年式多人座MPV官網上架

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

TOYOTA「最帥跑旅新改款」9月登場、台灣導入不遠了！新增入門全新油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣新台幣80萬！配備升級更實用

TOYOTA「神車新Corolla掀背」北美開賣新台幣80萬！配備升級更實用

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

198萬起！賓士「7人座電動休旅GLB」驚喜登台預售　第4季上市交車

讀者迴響

熱門文章

99.8萬！Peugeot「法式精緻小車」重返台灣　搭1.2升油電省錢有感

99.8萬！Peugeot「法式精緻小車」重返台灣　搭1.2升油電省錢有感

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告！新世代油電發表更省油、動力更會跑

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣！新台幣137萬起對決TOYOTA Alphard

Nissan豪華「舒適7人座」日本開賣！新台幣137萬起對決TOYOTA Alphard

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

Hyundai新年式休旅「北美大降價新台幣20萬」！台灣要多花70萬

鎖定70萬級距！MG全新「兩款跨界休旅現身」倒數量產上市

鎖定70萬級距！MG全新「兩款跨界休旅現身」倒數量產上市

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

改款「新LEXUS NX、RX休旅」倒數上市！升級共享RAV4最新省油油電

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

劉德華再度代言Audi！大陸新A6 L只賣143萬空間更大　台灣要多花145萬

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

新TOYOTA掀背「開賣新台幣67萬」比台灣更有料、更便宜！敲碗好想要油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366