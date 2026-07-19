悍馬問世25周年「推限量紀念電動車型」！經典黃色上身重現H2精神

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 Hummer 車系問世四分之一世紀，GMC 正式發表限量特仕車型 Hummer EV ICON | 25。該車款以品牌經典的視覺語言為基礎，融入當代電動化技術，試圖在致敬歷史的同時，吸引新一代電動越野車愛好者。此限量版將僅提供 Pickup 與 SUV 車型的 2X 及 3X 等級，生產數量有限，並於車內儀表板配置專屬序號銘牌，以彰顯其稀有性。

ICON | 25 最顯著的識別特徵，在於其名為「ICON」的專屬車色。該黃色塗裝靈感源自初代 Hummer H2 極具辨識度的招牌色調，但經重新調配，呈現更符合當前審美的質感。車身搭配黑色前防護飾板與全新 Jet Black 內裝，使整體視覺對比更為強烈。車內資訊娛樂系統亦導入專屬圖形介面，細節處融入歷代 Hummer 車型的設計元素，而每輛車另附有專屬紀念禮品，作為 25 週年的收藏印記。

GMC 全球副總裁 Michael MacPhee 表示，Hummer 在 25 年間從文化現象轉變為電動車，其辨識度與影響力歷久不衰。ICON | 25 的推出，正是品牌對這段歷史的具體回應，透過限量生產與專屬設計，將經典元素濃縮於單一車型之中。此舉不僅滿足了忠實車迷的收藏期待，也向市場傳達 GMC 在電動化浪潮下仍能保有品牌個性的能力，進一步鞏固 Hummer EV 在豪華電動越野車領域的特殊地位。

除限量版外，2027 年式 HUMMER EV 全車系 (含 Pickup 與 SUV) 將導入北美充電標準 (NACS) 插座，並維持雙向充電功能，搭配 GM Energy 相關套件後，可在停電時為住宅供電。新年式另新增五種車色選項 (含 ICON 專屬色在內) 與兩款 22 吋輪圈設計。越野機能上，持續提供 CrabWalk 與 King Crab 四輪轉向、Air Ride 主動式懸吊及 Extract Mode 抬升模式，可將車身提高約 6 吋以克服障礙。

2027 年式 3X Pickup 車型在選配 24 模組電池下，可輸出最高 1,160 匹馬力與 13,000 lb.-ft 扭力，0-60 mph 加速僅需 2.8 秒。科技層面則延續 Super Cruise 半自動駕駛輔助、Infinity 可拆式車頂面板，以及 Pickup 車型最多 18 組攝影視角。原廠強調，這些配置使 Hummer EV 在豪華電動卡車市場中仍保有鮮明的性能與功能定位。

GMC 表示，2027 年式 Hummer EV 及 ICON | 25 限量版將於今年稍晚在密西根州的 Factory ZERO 組裝中心啟動生產，銷售市場涵蓋美國與加拿大。建議售價與完整規格將於投產前另行公布。回顧 Hummer 自 2002 年 H2 量產、2004 年 H3 擴展產品線，至 2020 年轉型電動化，再到現今推出 25 週年紀念車型，該品牌走過從燃油越野車到電動車的顯著轉變，而 ICON | 25 正是此演進歷程的階段性產物。